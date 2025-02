Ciclismo su pista, un’Italia rinnovata agli Europei. Senza Ganna e Milan, ma con tanti giovani ambiziosi

Inizia la stagione del ciclismo su pista, parte un nuovo quadriennio che ovviamente culminerà con le Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. Diverse le squadre che andranno a rivoluzionarsi, tra queste non manca quella italiana che per gli Europei di Zolder, che scatteranno domani in terra belga, ha rinnovato e non poco il suo team.

Non saranno al via, concentrandosi sulla stagione su strada, diverse delle stelle tricolori: da Filippo Ganna a Jonathan Milan, passando per Simone Consonni, Elisa Balsamo e Letizia Paternoster. Non mancheranno però alcuni pezzi da novanta: ovviamente non si può partire dall’oro di Parigi nella madison, la coppia formata da Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, mentre il veterano della squadra sarà Elia Viviani, ad uno degli ultimi appuntamenti della carriera nei velodromi.

Marco Villa punterà a far crescere tantissimi dei giovani talenti che sono venuti fuori nel panorama tricolore nelle ultime annate. Spazio dunque a Davide Stella (oro mondiale con il quartetto e nell’Eliminazione juniores), Renato Favero, Etienne Grimod, Juan David Sierra, Anita Baima (sul podio a Mondiali ed Europei juniores tra Madison ed Eliminazione), Matilde Cenci e Siria Trevisan (medagliate iridate nella velocità tra le juniores).

Da segnalare anche la presenza di Francesco Lamon e Davide Boscaro (lo scorso anno di bronzo agli Europei con il quartetto dell’inseguimento), Matteo Bianchi (detentore del titolo nel chilometro da fermo) e Stefano Moro (bronzo nel Keirin), oltre che Martina Fidanza, Martina Alzini e Miriam Vece, ormai veterane della squadra femminile.