Cosa è successo a Leclerc: testacoda, macchina danneggiata e 3 posizioni perse all’ultimo giro!

Dal sogno all’incubo. Si può riassumere così l’andamento del Gran Premio di Miami 2026 per Charles Leclerc ed in generale per la Ferrari, che (in attesa dell’esito di alcune investigazioni) ha chiuso addirittura fuori dalla top5 con entrambe le macchine dopo aver dato l’impressione almeno inizialmente di potersi giocare anche una possibile vittoria.

Il monegasco della Rossa, terzo in griglia, si è ritrovato infatti subito al comando della corsa grazie ad un’ottima partenza (sverniciando la Mercedes del pole-man Kimi Antonelli e superando Max Verstappen con un perfetto incrocio di traiettorie in curva 1) riuscendo poi a conservare la leadership nei primi giri fino all’ingresso della Safety Car.

Alla ripartenza Leclerc non ha potuto resistere agli attacchi della McLaren di Lando Norris e della W17 di Antonelli, scivolando in terza posizione e dovendo guardarsi le spalle da diversi inseguitori temibili. Nel prosieguo del Gran Premio il nativo del Principato è rimasto pienamente in lizza per il podio fino al penultimo giro, quando ha commesso un grave errore nel tentativo di vincere il duello conclusivo con la MCL40 di Oscar Piastri per la terza piazza.

Charles, in difficoltà con le sue gomme hard e più lento in quella fase rispetto alla monoposto papaya, ha provato l’azzardo cedendo volontariamente la posizione all’inizio dell’ultima tornata per poter cercare il contrattacco con l’Overtake Mode. Il ferrarista ha perso però il controllo della sua SF-26 nel tentativo di riattaccare Piastri, andando a sbattere contro le barriere e danneggiando probabilmente la sospensione anteriore destra. Leclerc ha provato comunque a raggiungere il traguardo, anche tagliando alcune curve, venendo però superato nelle ultime centinaia di metri sia dalla Mercedes di George Russell che dalla Red Bull di Verstappen e chiudendo solo 6°.