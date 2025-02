F1: sarà Lewis Hamilton ad iniziare i test in Bahrain per la Ferrari, poi toccherà a Charles Leclerc

Giornata importantissima quella di domani per il Circus della F1. Scattano infatti in Bahrain, a Sakhir, i primi ed unici test collettivi stagionali ad anticipare il Mondiale che partirà dall’Australia il prossimo 14 marzo.

La Ferrari ha voglia di rivalsa ed ha voglia soprattutto di vedere in pista la nuova stella: Lewis Hamilton. Il pilota britannico debutterà ufficialmente domani in mattinata: sarà infatti lui ad inaugurare la stagione della Rossa. Monoposto numero 44 che sarà in pista dalle 8 alle 12 italiane, poi cederà il passo al compagno di scuderia.

Dalle 12 alle 17 sarà infatti la volta di Charles Leclerc, a caccia della stagione del definitivo salto di qualità, magari sfruttando anche l’esperienza di Hamilton dall’altra parte del box.

Our lineup for the first day of pre-season testing is in! pic.twitter.com/UESpqKoApK

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 25, 2025