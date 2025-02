Tennis, tutti gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 3-9 febbraio: Berrettini guida il gruppo tricolore a Rotterdam

Quattro tornei in vista della prossima settimana per lo sport con racchetta e pallina nei due massimi circuiti internazionali. A livello ATP saranno i due 500 di Dallas e di Rotterdam a tenere banco e in casa Italia si proverà a lasciare il segno.

Come è noto, Jannik Sinner ha deciso di tirare il fiato e di non prendere parte al torneo olandese, che aveva vinto l’anno passato. La necessità di recuperare dagli sforzi profusi in Australia e la voglia di passare anche un po’ di tempo coi suoi cari alla base della decisione di Jannik. E quindi, sul veloce indoor dei Paesi Bassi, nel tabellone principale ci saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

I due romani vanno in cerca di feeling, dopo aver faticato in quest’inizio d’annata. Il riferimento è soprattutto a Cobolli che, condizionato da problemi fisici di varia natura, non è nella medesima forma di 12 mesi fa. Per quanto concerne Berrettini, l’ex top-10 vuol ritrovare le giuste sensazioni soprattutto quando si troverà a sfidare avversari altamente qualificati.

Ragionamento molto diverso per Sonego, strepitoso negli Australian Open con la conquista dei quarti di finale e desideroso di dar seguito alla propria ascesa. A Dallas, invece, ci sarà Matteo Arnaldi che vorrà anche lui fare un bel percorso, dopo l’incrocio al primo turno nello Slam di Melbourne contro Lorenzo Musetti che ha posto l’accento sulle criticità del suo tennis.

Tra le donne, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto giocheranno nel WTA 250 di Cluj-Napoca con l’obiettivo di affrontare con successo diverse partite e accrescere il proprio livello di fiducia.

TUTTI GLI ITALIANI NEI TORNEI ATP E WTA (SETTIMANA 3-9 FEBBRAIO)

3-9 febbraio — Atp 500 Dallas (Matteo Arnaldi)

3-9 febbraio — Atp 500 Rotterdam (Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego)

3-8 febbraio — Wta 500 Abu Dhabi (Nessuna italiana)

3-9 febbraio — Wta 250 Cluj-Napoca (Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti)