Sorteggio ATP Rotterdam: Berrettini e Sonego non fortunati, Alcaraz testa di serie n.1

Il torneo ATP 500 di Rotterdam si giocherà dal 3 al 9 febbraio sul cemento indoor della località olandese, dove tanti big del circuito internazionale torneranno in scena dopo gli Australian Open. Carlos Alcaraz sarà infatti la testa di serie numero 1 del tabellone ed esordirà contro il padrone di casa Botic van de Zandschulp: debutto da prendere con le pinze per il numero 3 del mondo, reduce dalla sconfitta subita contro Novak Djokovic ai quarti del primo Slam della stagione.

Lo spagnolo dovrebbe incrociare al secondo turno il canadese Felix Auger-Aliassime, che partirà con i favori del pronostico contro un qualificato. In quello spicchio di tabellone c’è anche Lorenzo Sonego, sfortunatissimo nell’accoppiamento dopo aver raggiunto i quarti di finale agli Australian Open: se la dovrà vedere con il formidabile danese Holger Rune, numero 14 del ranking ATP attualmente impegnato in Coppa Davis.

Se il piemontese dovesse spuntarla allora incrocerebbe il vincente del derby spagnolo tra Pedro Martinez e Roberto Bautista Agut, con vista su un possibile quarto di finale proprio contro Alcaraz. Non è andata benissimo nemmeno a Matteo Berrettini, che debutterà contro il padrone di casa Tallon Griekspoor. Il romano partirà comunque con i favori del pronostico e punta a raggiungere l’ottavo di finale, verosimilmente contro il greco Stefanos Tsitsipas, in grande difficoltà in questo momento ma comunque più quotato rispetto al qualificato con cui giocherà al debutto.

L’azzurro potrebbe avere all’orizzonte un quarto di finale contro il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 2 del tabellone che aprirà le danze con l’eterno svizzero Stan Wawrinka e poi avrà il vincente del confronto tra l’olandese Mees Rottgering e un qualificato. Nella parte bassa del tabellone figurano anche il francese Arthur Fils e l’australiano Alex de Minaur, in rotta di collisione in un’eventuale quarto di finale da cui potrebbe uscire il rivale di Berrettini in una possibile semifinale.

Flavio Cobolli debutterà contro il polacco Hubert Hurkacz: impegno ostico per l’azzurro, reduce dal ko di Montpellier, per poi meritarsi uno tra il ceco Jiri Lehecka e l’australiano Alexei Popyrin. Quello spicchio di tabellone è capeggiato dal russo Andrey Rublev, che incomincerà il cammino contro il cinese Zhizhen Zhang. Di seguito il tabellone del torneo ATP 500 di Rotterdam.

TABELLONE ATP 500 ROTTERDAM

Carlos Alcaraz (Spagna) vs Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi)

Felix Auger-Aliassime (Canada) vs Qualificato

Pedro Martinez (Spagna) vs Roberto Bautista Agut (Spagna)

Lorenzo Sonego (Italia) vs Holger Rune (Danimarca)

Andrey Rublev (Russia) vs Zhizhen Zhang (Cina)

Jan-Lennard Struff (Germania) vs Fabian Marozsan (Ungheria)

Jiri Lehecka (Cechia) vs Alexei Popyrin (Australia)

Flavio Cobolli (Italia) vs Hubert Hurkacz (Polonia)

—

Arthur Fils (Francia) vs Qualificato

Aleksandar Kovacevic (USA) vs Giovanni Mpetshi Perricard (Francia)

Alexander Bublik (Kazakhstan) vs Jakub Mensik (Cechia)

David Goffin (Belgio) vs Alex de Minaur (Australia)

Stefanos Tsitsipas (Grecia) vs Qualificato

Matteo Berrettini (Italia) vs Tallon Griekspoor (Paesi Bassi)

Mees Rottgering (Paesi Bassi) vs Qualificato

Stan Wawrinka (Svizzera) vs Daniil Medvedev (Russia)