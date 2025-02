ABN AMRO Open al via senza il detentore Sinner. Alcaraz insegue il primo titolo del 2025

Non ci sarà il vincitore dello scorso anno Jannik Sinner, ritiratosi lunedì dopo la seconda vittoria consecutiva all’Australian Open, ma l’edizione del 2025 dell’ABN AMRO Open, torneo che taglia il traguardo della cinquantaduesima edizione, promette in ogni caso spettacolo ed emozioni con un tabellone di assoluto livello guidato dalla testa di serie numero 1 Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, superato nettamente da Novak Djokovic nei quarti di Melbourne, insegue il primo successo del suo 2025 ma il compito che lo attende non sarà assolutamente facile.

Secondo favorito del seeding è Daniil Medvedev, vincitore nel 2023 contro l’attuale numero uno del mondo in un match chiuso in rimonta al terzo set. Il russo cerca l’immediato riscatto dopo la precoce eliminazione subita nel primo Slam stagionale dal giovane all’americano Learner Tien. Alex de Minaur, reduce dalla finale dello scorso anno e dai quarti conquistati nel torneo di casa, proverà a rovinare i piani dei rivali per arrivare fino in fondo.

Completa il quadro dei top ten presenti Andrey Rublev. Il tennista russo, reduce dalla bruciante eliminazione patita in Australia nel primo turno contro Joao Fonseca, cercherà di rinverdire i fasti del 2021 quando portò a casa il titolo superando Marton Fucsovics in due set nella sfida decisiva. La wild card concessa dall’organizzazione a Stefanos Tsitsipas alza ulteriormente la qualità di un tabellone nel quale figurano anche il trionfatore del 2022 Felix Auger-Aliassime e un Holger Rune pronto ad indossare i panni del guastafeste per rovinare i piani dei big.

Il contingente italiano potrà contare su Flavio Cobolli, eliminato a Montpellier dall’olandese Jesper de Jong, e Matteo Berrettini che, dopo l’uscita al secondo turno in Australia contro il danese, vuole dare continuità all’eccellente seconda parte di 2024 culminata con il trionfo in Davis per scalare ulteriormente la classifica e guadagnarsi così la possibilità di essere testa di serie nei prossimi Slam. I diversi forfait nella entry list concedono l’opportunità di entrare nel tabellone principale anche a Lorenzo Sonego che in Australia ha disputato un torneo eccellente fermandosi solo ai quarti di finale contro Ben Shelton.