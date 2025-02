Il tabellone di Matteo Berrettini a Rotterdam: esordio complesso, poi Tsitsipas?

Matteo Berrettini ha aperto la stagione con l’eliminazione al debutto al torneo ATP 250 di Brisbane (per mano del padrone di casa Jordan Thompson) e con la sconfitta subita al secondo turno degli Australian Open (dove non ha sfruttato delle chance per trascinare il danese Holger Rune al terzo set). Il tennista italiano si rimetterà in gioco al torneo ATP 500 di Rotterdam, che si disputerà sul cemento olandese dal 3 al 9 febbraio.

Sarà un’occasione importante per conquistare punti e per migliorare il proprio piazzamento nel ranking ATP, dove al momento occupa la 33ma piazza. Il sorteggio non è però stato dei più fortunati per l’azzurro, che debutterà contro il padrone di casa Tallon Griekspoor: non ci sono precedenti con il 28enne numero 46 della graduatoria mondiale, che è un rivale decisamente ostico e tutt’altro che semplice da superare. Il romano sarà chiamato a vincere per meritarsi il probabile ottavo con Stefanos Tsitsipas.

Il greco non è nel suo momento migliore di forma (ha perso al primo turno agli Australian Open contro Alex Michelsen), ma il numero 13 del mondo è avanti per 3-1 nei precedenti con l’azzurro, capace di vincere l’ultimo lo scorso anno nella semifinale di Gstaad. Sarebbe un impegno decisamente probante per Matteo Berrettini, che può comunque ambire al quarto di finale, dove eventualmente troverebbe il russo Daniil Medvedev, apparso poco brillante in terra oceanica ma chiaramente favorito contro lo svizzero Stan Wawrinka e poi eventualmente contro l’olandese Mees Rottgering o un qualificato.

Il russo, testa di serie numero 2 del tabellone, è un vero e proprio tabù per il nostro portacolori, visti i tre precedenti disputati (ma l’ultimo risale al 2022 nel round robin della ATP Cup). Si preannunciano dunque tre eventuali turni davvero molto ostici per il finalista di Wimbledon 2021 per approdare a una semifinale dove troverebbe chi emergerà dallo spicchio di tabellone con Arthur Fils, Alex de Minaur, Giovanni Mpetshi Perricard, Jakub Mensik, Aleksandar Kovacevic, Alexander Bublik e David Goffin. Dall’altra parte del tabellone spicca lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo e grande favorito per alzare al cielo il trofeo.

TABELLONE ATP 500 ROTTERDAM

Carlos Alcaraz (Spagna) vs Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi)

Felix Auger-Aliassime (Canada) vs Qualificato

Pedro Martinez (Spagna) vs Roberto Bautista Agut (Spagna)

Lorenzo Sonego (Italia) vs Holger Rune (Danimarca)

Andrey Rublev (Russia) vs Zhizhen Zhang (Cina)

Jan-Lennard Struff (Germania) vs Fabian Marozsan (Ungheria)

Jiri Lehecka (Cechia) vs Alexei Popyrin (Australia)

Flavio Cobolli (Italia) vs Hubert Hurkacz (Polonia)

—

Arthur Fils (Francia) vs Qualificato

Aleksandar Kovacevic (USA) vs Giovanni Mpetshi Perricard (Francia)

Alexander Bublik (Kazakhstan) vs Jakub Mensik (Cechia)

David Goffin (Belgio) vs Alex de Minaur (Australia)

Stefanos Tsitsipas (Grecia) vs Qualificato

Matteo Berrettini (Italia) vs Tallon Griekspoor (Paesi Bassi)

Mees Rottgering (Paesi Bassi) vs Qualificato

Stan Wawrinka (Svizzera) vs Daniil Medvedev (Russia)