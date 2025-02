Startlist single mixed relay Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, chi schiera l’Italia

Giovedì 20 febbraio (ore 16.05) si disputerà la staffetta single mixed dei Mondiali 2025 di biathlon. A Lenzerheide (Svizzera) andrà in scena la staffetta a coppie miste: ogni Nazione schiererà un uomo e una donna, che si alterneranno in gara nel tentativo di conquistare le ambite medaglie. L’Italia si affiderà a Tommaso Giacomel (argento nell’individuale) e alla veterana Dorothea Wierer.

La Francia punta in alto con Julia Simone e Quentin Fillon Maillet, la Germania schiererà Franziska Preuss e Justus Strelow, la Svezia punterà su Ella Halvarsson e Sebastian Samuelsson, la Norvegia si affiderà a Ragnhild Femsteinevik e a Johannes Thingnes Boe, per gli USA ci saranno Campbell Wright e Deedra Irwin.

Guarda i Mondiali di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming della staffetta single mixed ai Mondiali 2025 di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINGLE MIXED MONDIALI BIATHLON 2025

Giovedì 20 febbraio

Ore 16.05 Single mixed a Lenzerheide – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PROGRAMMA SINGLE MIXED MONDIALI BIATHLON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SINGLE MIXED MONDIALI BIATHLON 2025

FRA – FRANCIA 1

1-1 r SIMON Julia F

1-2 g FILLON MAILLET Quentin M

1-1 r SIMON Julia F

1-2 g FILLON MAILLET Quentin M

2 GER – GERMANIA

2-1 r PREUSS Franziska F

2-2 g STRELOW Justus M

2-1 r PREUSS Franziska F

2-2 g STRELOW Justus M

3 FIN – FINLANDIA

3-1 r MINKKINEN Suvi F

3-2 g SEPPALA Tero M

3-1 r MINKKINEN Suvi F

3-2 g SEPPALA Tero M

4 SWE – SVEZIA 2

4-1 r HALVARSSON Ella F

4-2 g SAMUELSSON Sebastian M

4-1 r HALVARSSON Ella F

4-2 g SAMUELSSON Sebastian M

5 AUT – AUSTRIA

5-1 r HAUSER Lisa Theresa F

5-2 g EDER Simon M

5-1 r HAUSER Lisa Theresa F

5-2 g EDER Simon M

6 SUI – SVIZZERA

6-1 r BASERGA Amy F

6-2 g HARTWEG Niklas M

6-1 r BASERGA Amy F

6-2 g HARTWEG Niklas M

7 SLO – SLOVENIA 3

7-1 r REPINC Lena F

7-2 g FAK Jakov M

7-1 r REPINC Lena F

7-2 g FAK Jakov M

8 NOR – NORVEGIA

8-1 r FEMSTEINEVIK Ragnhild F

8-2 g BOE Johannes Thingnes M

8-1 r FEMSTEINEVIK Ragnhild F

8-2 g BOE Johannes Thingnes M

9 EST – ESTONIA

9-1 r ERMITS Regina F

9-2 g ZAHKNA Rene M

9-1 r ERMITS Regina F

9-2 g ZAHKNA Rene M

10 UKR – UCRAINA 4

10-1 r DZHIMA Yuliia F

10-2 g DUDCHENKO Anton M

10-1 r DZHIMA Yuliia F

10-2 g DUDCHENKO Anton M

11 CZE – CECHIA

11-1 r VOBORNIKOVA Tereza F

11-2 g HORNIG Vitezslav M

11-1 r VOBORNIKOVA Tereza F

11-2 g HORNIG Vitezslav M

12 LAT – LETTONIA

12-1 r BENDIKA Baiba F

12-2 g RASTORGUJEVS Andrejs M

12-1 r BENDIKA Baiba F

12-2 g RASTORGUJEVS Andrejs M

13 USA – USA 5

13-1 r IRWIN Deedra F

13-2 g WRIGHT Campbell M

13-1 r IRWIN Deedra F

13-2 g WRIGHT Campbell M

14 MDA – MOLDAVIA

14-1 r STREMOUS Alina F

14-2 g MAKAROV Maksim M

14-1 r STREMOUS Alina F

14-2 g MAKAROV Maksim M

15 BUL – BULGARIA

15-1 r DIMITROVA Valentina F

15-2 g TODEV Blagoy M

15-1 r DIMITROVA Valentina F

15-2 g TODEV Blagoy M

16 POL – POLONIA 6

16-1 r JAKIELA Joanna F

16-2 g ZAWOL Marcin M

16-1 r JAKIELA Joanna F

16-2 g ZAWOL Marcin M

17 ITA – ITALIA

17-1 r WIERER Dorothea F

17-2 g GIACOMEL Tommaso M

17-1 r WIERER Dorothea F

17-2 g GIACOMEL Tommaso M

18 ROU – ROMANIA

18-1 r TOLMACHEVA Anastasia F

18-2 g COLTEA George M

18-1 r TOLMACHEVA Anastasia F

18-2 g COLTEA George M

19 LTU – LITUANIA 7

19-1 r ZHURAUSKAITE Lidiia F

19-2 g CIGAK Nikita M

19-1 r ZHURAUSKAITE Lidiia F

19-2 g CIGAK Nikita M

20 SVK – SLOVACCHIA

20-1 r REMENOVA Maria F

20-2 g BORGULA Jakub M

20-1 r REMENOVA Maria F

20-2 g BORGULA Jakub M

21 BEL – BELGIO

21-1 r LIE Lotte F

21-2 g CLAUDE Florent M

21-1 r LIE Lotte F

21-2 g CLAUDE Florent M

22 CAN – CANADA 8

22-1 r LUNDER Emma F

22-2 g RUNNALLS Adam M

22-1 r LUNDER Emma F

22-2 g RUNNALLS Adam M

23 KAZ – KAZAKHSTAN

23-1 r KRYUKOVA Arina F

23-2 g KURALES Vadim M

23-1 r KRYUKOVA Arina F

23-2 g KURALES Vadim M

24 CRO – CROAZIA

24-1 r KOZICA Anika F

24-2 g CRNKOVIC Kresimir M

24-1 r KOZICA Anika F

24-2 g CRNKOVIC Kresimir M

25 AUS – AUSTRALIA 9

25-1 r MORTON Darcie F

25-2 g SPARKE Phoenix M

25-1 r MORTON Darcie F

25-2 g SPARKE Phoenix M

26 GBR – GRAN BRETAGNA

26-1 r PENDRY Shawna F

26-2 g WEBB Marcus Bolin M

26-1 r PENDRY Shawna F

26-2 g WEBB Marcus Bolin M

27 GRL – GROENLANDIA

27-1 r SLETTEMARK Ukaleq Astri F

27-2 g SLETTEMARK Sondre M

27-1 r SLETTEMARK Ukaleq Astri F

27-2 g SLETTEMARK Sondre M