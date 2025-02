Startlist parallelo a squadre Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, azzurri in gara

Domani, martedì 4 febbraio, andrà in scena il parallelo a squadre miste in occasione della giornata inaugurale dei Campionati Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach. In palio il primo titolo della rassegna iridata, con 14 Paesi iscritti tra cui l’Italia, che schiera un quartetto composto da Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Lara Della Mea e la giovane emergente classe 2006 Giorgia Collomb.

La selezione azzurra, testa di serie numero 3 del seeding, debutterà agli ottavi con la modesta Ucraina per poi incrociare ai quarti una formazione decisamente più attrezzata come la Francia (che non dovrebbe avere problemi al primo turno contro la Gran Bretagna). In caso di vittoria, il percorso dell’Italia proseguirebbe in semifinale contro una tra Austria e Svezia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist del parallelo a squadre dei Mondiali di sci alpino 2025. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

1 SUI – Switzerland

11 516690 DARBELLAY Delphine F 2002

12 516280 HOLDENER Wendy F 1993

15 511983 AERNI Luca M 1993

16 511638 TUMLER Thomas M 1989

2 AUT – Austria

21 56217 BRUNNER Stephanie F 1994

22 56416 SCHEIB Julia F 1998

23 56315 TRUPPE Katharina F 1996

25 54027 BRENNSTEINER Stefan M 1991

26 54444 GSTREIN Fabio M 1997

27 54252 RASCHNER Dominik M 1994

3 ITA – Italy

31 6296778 COLLOMB Giorgia F 2006

32 6295075 DELLA MEA Lara F 1999

35 6293775 DELLA VITE Filippo M 2001

36 6293171 VINATZER Alex M 1999

4 NOR – Norway

41 426100 HOLTMANN Mina Fuerst F 1995

42 426193 STJERNESUND Thea Louise F 1996

43 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine F 2005

45 422507 HAUGAN Timon M 1996

46 422732 McGRATH Atle Lie M 2000

47 422278 WINDINGSTAD Rasmus M 1993

5 USA – United States of America

51 6536171 HENSIEN Katie F 1999

52 539909 MOLTZAN Paula F 1994

53 6535773 O BRIEN Nina F 1997

55 6532790 NELSON Isaiah M 2001

56 6532084 RADAMUS River M 1998

6 FRA – France

61 197956 CERUTTI Camille F 1998

62 197651 DIREZ Clara F 1995

63 198176 LAMURE Marie F 2001

65 6190628 ANGUENOT Leo M 1998

66 194935 FAVROT Thibaut M 1994

67 6190687 LORIOT Florian M 1998

7 SWE – Sweden

71 197616 ALPHAND Estelle F 1995

72 506399 HECTOR Sara F 1992

73 507155 NYBERG Lisa F 2002

75 502617 AX SWARTZ Fabian M 2004

76 502433 HANSSON William M 2001

77 502015 JAKOBSEN Kristoffer M 1994

8 GER – Germany

81 206793 DORIGO Fabiana F 1998

82 206355 DUERR Lena F 1991

83 355061 HILZINGER Jessica F 1997

85 202883 GRAMMEL Anton M 1998

86 202829 GRATZ Fabian M 1997

87 202451 STRASSER Linus M 1992

9 SLO – Slovenia

91 565566 PRESERN Taja F 2008

92 565488 TOMSIC Nika F 2000

95 561255 CATER Martin M 1992

96 561419 GARTNER Anze M 2001

10 CZE – Czechia

101 156203 KOUTNA Tereza F 2007

102 155994 NOVAKOVA Barbora F 2002

105 151425 MULLER Marek M 2004

106 151491 TOMASEK Aldo M 2005

11 GBR – Great Britain

111 225798 GORRINGE Giselle F 2003

112 225737 JACKSON Lois F 2001

115 221528 LANGMUIR Calum M 2002

116 221441 VINTER Owen M 2001

12 POL – Poland

121 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna F 1994

122 435432 LUCZAK Magdalena F 2001

125 430783 HABDAS Piotr M 1998

126 430910 SARZYNSKI Stanislaw M 2006

13 ARG – Argentina

131 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca F 1998

132 6537726 BEGUE Nicole F 2006

133 35328 BOGNI BARRY Sofia F 2005

135 30266 GASTALDI Sebastiano M 1991

136 30488 GRAVIER Tiziano M 2002

137 30560 QUINTERO Nicolas M 2006

14 UKR – Ukraine

141 695130 SHEPILENKO Anastasiia F 2000

142 695142 SHEPILENKO Kateryna F 2002

145 690782 FILIAK Taras M 2002

146 690786 MARIICHYN Maksym M 2003

147 690803 SHEPIUK Dmytro M 2005

148 690794 TSYBELENKO Roman M 2004