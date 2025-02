Sci alpino, Marta Rossetti sul podio nello slalom di Coppa Europa a Splinderuv Mlyn

Fresca di convocazione per i Mondiali di Saalbach, Marta Rossetti ha centrato il podio nel primo dei due slalom di Coppa Europa a Splinderuv Mlyn. Un buon risultato per la bresciana, che ha centrato il quinto podio della carriera nel circuito continentale, il secondo stagionale dopo la vittoria in Valle Aurina sempre in slalom.

Il successo sulle nevi ceche è andato alla francese Marion Chevrier, alla sua seconda vittoria in carriera in Coppa Europa dopo quella di una decina di giorni fa a Zell Am See. La transalpina ha rimonta quattro posizioni nella seconda manche, precedendo di 28 centesimi la padrona di casa Martina Dubovska e di 40 centesimi Marta Rossetti.

Quarta posizione per la svizzera Eliane Christen, che era prima a metà gara ed alla fine ha chiuso con 52 centesimi di ritardo dalla vincitrice. Dietro di lei la connazionale Aline Hoepli (+0.66) e la tedesca Roni Remme (+1.69). Settima l’austriaca Leonie Raich (+1.70) davanti alla svizzera Selina Egloff (+1.97) e alla compagna di squadra Lisa Hoerhager (+1.98). Completa la Top-10 la slovena Lila Lapanja (+2.23).

Bella rimonta nella seconda manche per Alice Pazzaglia, che risale otto posizioni e chiude all’undicesimo posto (+2.39). Dodicesima, invece, Francesca Carolli (+2.43), che ha esordito in Coppa del Mondo nell’ultimo slalom di Courchevel. Le altre azzurre a punti: ventiquattresima Tatum Bieler (+4.20) e ventinovesima Maria Sole Antonini (+5.52). Purtroppo è uscita nella seconda manche Celina Haller, che era al quarto posto a metà gara.