Startlist inseguimento maschile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Si chiuderà domenica 16 febbraio la prima settimana dedicata ai Mondiali 2025 di biathlon: a Lenzerheide, in Svizzera, alle ore 15.05, si terrà la 12.5 km pursuit maschile, quinta gara iridata, con tutti gli azzurri che si sono qualificati al termine della sprint.

Dunque nell’inseguimento saranno nuovamente quattro gli azzurri in gara, tra i 60 atleti al via: Tommaso Giacomel, quinto a 48″, Lukas Hofer, 16° a 1’20”, Didier Bionaz, 43° a 2’16”, e Daniele Cappellari 57° a 2’42”.

Guarda i Mondiali di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La diretta tv della 12,5 km pursuit maschile dei Mondiali 2025 di biathlon sarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON 2025

Domenica 16 febbraio

Ore 15.05: 12.5 km pursuit maschile Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MONDIALI BIATHLON 2025

1 g BOE Johannes Thingnes NOR 0:00

2 WRIGHT Campbell USA 0:28

3 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:37

4 SOERUM Vebjoern NOR 0:45

5 GIACOMEL Tommaso ITA 0:48

6 ULDAL Martin NOR 0:55

7 STROEMSHEIM Endre NOR 0:57

8 CLAUDE Fabien FRA 0:57

9 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:57

10 BOE Tarjei NOR 1:02

11 FAK Jakov SLO 1:05

12 GERMAIN Maxime USA 1:06

13 STALDER Sebastian SUI 1:06

14 NELIN Jesper SWE 1:11

15 PERROT Eric FRA 1:11

16 HOFER Lukas ITA 1:20

17 CLAUDE Florent BEL 1:23

18 NAWRATH Philipp GER 1:26

19 HARTWEG Niklas SUI 1:28

20 JACQUELIN Emilien FRA 1:28

21 BURKHALTER Joscha SUI 1:29

22 SEPPALA Tero FIN 1:31

23 KRCMAR Michal CZE 1:34

24 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:35

25 ILIEV Vladimir BUL 1:48

26 EDER Simon AUT 1:49

27 PONSILUOMA Martin SWE 1:49

28 STROLIA Vytautas LTU 1:50

29 HORNIG Vitezslav CZE 1:52

30 STRELOW Justus GER 1:53

31 HIIDENSALO Olli FIN 1:57

32 TODEV Blagoy BUL 1:57

33 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:57

34 BIRKENTALS Renars LAT 1:58

35 DUDCHENKO Anton UKR 1:59

36 MANDZYN Vitalii UKR 2:00

37 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:05

38 MARECEK Jonas CZE 2:09

39 SIIMER Kristo EST 2:10

40 RIETHMUELLER Danilo GER 2:10

41 DOHERTY Sean USA 2:11

42 LANGER Thierry BEL 2:11

43 BIONAZ Didier ITA 2:16

44 HORN Philipp GER 2:17

45 LEGOVIC Matija CRO 2:18

46 HEIKKINEN Arttu FIN 2:26

47 RUNNALLS Adam CAN 2:27

48 BADACZ Konrad POL 2:30

49 KOMATZ David AUT 2:31

50 PLANKO Lovro SLO 2:31

51 MUEHLBACHER Fredrik AUT 2:31

52 MAGAZEEV Pavel MDA 2:33

53 JAKOB Patrick AUT 2:33

54 VIDMAR Anton SLO 2:34

55 GUNKA Jan POL 2:37

56 SCHOMMER Paul USA 2:40

57 CAPPELLARI Daniele ITA 2:42

58 KULBIN Jakob EST 2:44

59 FINELLO Jeremy SUI 2:51

60 BRANDT Viktor SWE 2:56