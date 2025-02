Sport invernali oggi in tv: orari 9 febbraio, programma, streaming

Oggi, domenica 9 febbraio, saranno di scena diversi sport invernali: gare dei Mondiali per lo sci alpino, con la discesa maschile, e per lo slittino, con singolo maschile e staffetta a squadre, e di Coppa del Mondo per lo skicross, per la combinata nordica, e per il salto con gli sci.

A partire dalle ore 12.10 andrà in scena la seconda gara in Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di skicross: si preannuncia grande spettacolo sulle nevi di Passo San Pellegrino, dove l’Italia vuole sognare in grande con Simone Deromedis.

Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Per i Mondiali 2025 di sci alpino andrà in scena a Saalbach (Austria) la discesa libera maschile: lo start avverrà alle ore 11.30 e tra i 56 atleti al cancelletto di partenza ci saranno anche quattro azzurri, ovvero Dominik Paris e Mattia Casse, Florian Schieder e Giovanni Franzoni.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 9 febbraio

00.20 Slittino, Mondiali Whistler: singolo maschile, 2a manche – fil-luge.org, canale YouTube FIL Luge

02.00 Slittino, Mondiali Whistler: staffetta a squadre – fil-luge.org, canale YouTube FIL Luge

09.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaeae: NH HS97 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 2 femminile – YouTube IBSF sliding

09.45 Short track, World Tour Tilburg: 3a giornata – 13.30 discovery+

10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Umhausen: eliminator maschile e femminile – fil-luge.org, canale YouTube FIL Luge

10.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaeae: NH HS97 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.30 Sci alpino, Mondiali Saalbach: discesa maschile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.10 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val di Fassa: skicross maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play Sport 1, discovery+

13.00 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 4 maschile – YouTube IBSF sliding

13.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaeae: 5 km femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaeae: 7.5 km maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lake Placid: qualificazioni LH HS128 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lake Placid: LH HS128 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN