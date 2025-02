Sport invernali oggi in tv: orari 28 febbraio, programma, streaming

Oggi, venerdì 28 febbraio, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla Coppa del Mondo di sci alpino femminile, di scena a Kvitfjell (Norvegia). Prima discesa del trittico della velocità sulle nevi scandinave per le ragazze, Federica Brignone e Sofia Goggia particolarmente attese. Proseguono poi i Mondiali di sci nordico con la disputate delle gare di salto con gli sci e della combinata nordica a Trondheim (Norvegia).

A proposito di rassegne iridate, tante specialità si proporranno nel format dedicato alle nuove generazioni. In programma i Mondiali giovanili per il biathlon a Oestersund, lo sci alpino a Tarvisio, il pattinaggio artistico a Debrecen (Ungheria) e lo short track a Calgary (Canada). Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 28 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 28 febbraio

08.30 Skicross, Coppa del Mondo a Gudari (Georgia): fase finale – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Sci alpino, Mondiali giovanili a Tarvisio: superG femminile – Diretta streaming su Fis Tv.

10.00 Freestyle, Coppa del Mondo ad Almaty (Kazakistan): moguls uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kvitfjell (Norvegia): discesa femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Combinata nordica, Mondiali: Mixed team salto con gli sci HS102 a Trondheim (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Biathlon, Mondiali giovanili a Oestersund (Svezia): staffetta mista categoria Youth – Diretta streaming su Discovery+.

13.30 Pattinaggio artistico, Mondiali giovanili a Debrecen (Ungheria): short program coppie d’artistico – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

13.30 Sci alpino, Mondiali giovanili a Tarvisio: combinata a squadre femminile – Diretta streaming su Fis Tv.

14.00 Salto con gli sci, Mondiali a Trondheim (Norvegia): HS102 femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.15 Speed skating, Coppa del Mondo a Heerenveen (Paesi Bassi): prima giornata – Diretta streaming dalle 19.00 su Discovery+, canale Youtube Skating ISU.

16.00 Biathlon, Mondiali giovanili a Oestersund (Svezia): staffetta mista categoria juniores – Diretta streaming su Discovery+.

16.15 Combinata nordica, Mondiali: Mixed team 4×5 km a Trondheim (Norvegia) – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Pattinaggio artistico, Mondiali giovanili a Debrecen (Ungheria): free program individuale maschile – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

18.00 Short track, Mondiali giovanili a Calgary (Canada): seconda giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.