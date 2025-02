LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Brignone-Gut, inizia la resa dei conti. Goggia all’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e la startlist della discesa femminile di Kvitfjell

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della discesa libera femminile in programma a Kvitfjell (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 53 atlete da 13 Paesi.

In casa Italia saranno ben nove le azzurre al via nella gara odierna: Marta Bassino col 4, Federica Brignone col 6, Laura Pirovano col 10, Sofia Goggia col 15, Elena Curtoni col 16, Nicol Delago col 18, Nadia Delago col 34, Roberta Melesi col 42 e Vicky Bernardi col 48.

In classifica generale Federica Brignone guida con 999 punti, con 190 lunghezze di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda a quota 809, mentre nella graduatoria di specialità comanda sempre Brignone con 289 punti, davanti a Sofia Goggia, seconda a quota 260, mentre è terza l’austriaca Cornelia Huetter con 208.

La discesa libera femminile in programma a Kvitfjell (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025, prenderà il via alle ore 10.30: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 10.00.