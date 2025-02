MotoGP oggi, GP Thailandia 2025: orari prove libere, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 28 febbraio, andrà in scena la prima giornata del week end di Buriram (Thailandia), sede del primo appuntamento del Motomondiale 2025 terrà banco. Le tre classi saranno impegnate su un tracciato impegnativo dal punto di vista fisico per le temperature che i centauri potranno incontrare nel corso del fine-settimana.

In MotoGP inciderà sicuramente l’assenza del campione del mondo in carica, Jorge Martin, costretto a stare fermo per tutta una serie di incidenti nel corso dei test a Sepang (Malesia) e anche ad Andorra che gli precluderanno di prendere parte al round thailandese e anche in Argentina. Per questo, le attenzioni saranno rivolte a Francesco Bagnaia e Marc Marquez in particolare.

Pecco e Marc si troveranno a condividere lo stesso box e ambire al meglio possibile. Non sarà semplice per il Team Ducati Factory gestire due galli nello stesso pollaio. Comprenderemo da questa tappa n.1 come evolveranno le cose. Marquez ha impressionato nel corso dei test che si sono sviluppati su questo tracciato. Vedremo se Bagnaia saprà rispondere presente.

La prima giornata del GP di Thailandia sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

GP THAILANDIA 2025 MOTOGP OGGI

Venerdì 28 febbraio (orari italiani)

Ore 3.00-3.35 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 3.50-4.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.45-5.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 7.15-7.50 Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 8.05-8.45 Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 9.00-10.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 28 febbraio

