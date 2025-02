LIVE Skicross, Gudauri 2025 in DIRETTA: Deromedis cerca punti preziosi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara valevole per la Coppa del Mondo di skicross di Gudauri. Sulle nevi georgiane una due giorni fondamentale in chiave classifica generale, con Simone Deromedis che va a caccia di punti preziosi per conservare e fortificare la leadership dopo il passo falso del tedesco Florian Wilmsmann.

L’azzurro si è ben disimpegnato nelle qualificazioni chiudendo al primo posto e potrà beneficiare dello stop di Wilmsmann. Il tedesco, secondo in classifica a soli 19 punti da Deromedis, non è riuscito a qualificarsi per le fasi finali. Promossi agli ottavi anche Federico Tomasoni, Yanick Gunsch ed Edoardo Zorzi. Parsi in ottima forma il francese Melvin Tchiknavorian, il canadese Reece Howden e lo svedese David Mobaerg.

In campo femminile l’Italia si affida alla sola Jole Galli, decima nelle qualificazioni ed unica azzurra che prenderà parte ai quarti di finale. Favorite di giornata le canadesi Marielle Thompson ed India Sherret, e le svizzere Talina Gantenbein e Fanny Smith. Tra le oustiders la tedesca Daniela Maier e le francesi Jade Grillet Aubert e Marielle Berger Sabbatel.

La gara di skicross di Gudauri inizierà alle 8.30 con gli ottavi maschili. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!