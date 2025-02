Sport invernali, calendario 24 febbraio-2 marzo: orari, programma, tv, streaming

Si preannuncia ricca di eventi la settimana da lunedì 24 febbraio a domenica 2 marzo per quanto concerne gli sport invernali: il piatto forte saranno certamente i Mondiali di sci nordico, che scatteranno a Trondheim, ma sarà protagonista anche lo sci alpino, con le tappe di Coppa del Mondo di Kvitfjell (donne) e Kranjska Gora (uomini).

Ultima tappa di Coppa del Mondo per lo speed skating, gare del circuito maggiore anche per snowboard e sci freestyle, mentre per la categoria junior sono previsti i Mondiali di sci alpino, biathlon, pattinaggio artistico e short track, oltre agli Europei di slittino.

PROGRAMMA SPORT INVERNALI (24 FEBBRAIO-2 MARZO)

SCI ALPINO

Lun. 24/02/25 – Gran Premio Italia sr – SL maschile Bielmonte (Bi)

Mar. 25/02/25 – Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile Madesimo (So)

Mar. 25/02/25 – Gran Premio Italia sr – SL maschile Bielmonte (Bi)

Mer. 26/02/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30

Mer. 26/02/25 – Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile Madesimo (So)

Gio. 27/02/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30

Gio. 27/02/25 – Mondiali juniores – DH femminile Tarvisio (Ita) – ore 11.00

Gio. 27/02/25 – Mondiali juniores – DH maschile Tarvisio (Ita) – ore 12.00

Gio. 27/02/25 – Gran Premio Italia jr/asp – GS maschile Sestriere (To)

Gio. 27/02/25 – Gran Premio Italia jr/asp – SL femminile Pozza di Fassa (Tn)

Ven. 28/02/25 – Coppa del mondo – DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Ven. 28/02/25 – Mondiali juniores – SG femminile Tarvisio (Ita) – ore 10.30

Ven. 28/02/25 – Mondiali juniores – combinata a squadre femminile Tarvisio (Ita) – ore 13.30

Ven. 28/02/25 – Gran Premio Italia jr/asp – GS maschile Sestriere (To)

Ven. 28/02/25 – Gran Premio Italia jr/asp – SL femminile Pozza di Fassa (Tn)

Sab. 01/03/25 – Coppa del mondo – DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 01/03/25 – Coppa del mondo – GS maschile Kranjska Gora (SLo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 01/03/25 – Mondiali juniores – SG maschile Tarvisio (Ita) – ore 10.30

Sab. 01/03/25 – Mondiali juniores – combinata a squadre maschile Tarvisio (Ita) – ore 13.30

Dom. 02/03/25 – Coppa del mondo – SG femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 02/03/25 – Coppa del mondo – SL maschile Kranjska Gora (SLo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 02/03/25 – Mondiali juniores – Team event Tarvisio (Ita) – ore 12.00

SCI DI FONDO

Gio. 27/02/25 – Mondiali – Sprint TL maschile e femminile Trondheim (Nor) – Qualificazioni ore 10.00, finali ore 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 01/02/25 – Mondiali – 20 km skiathlon maschile Trondheim (Nor) – ore 14.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 01/03/25 – Coppa Italia Rode – Sprint TL maschile e femminile Forni Avoltri (Ud)

Dom. 02/03/25 – Mondiali – 20 km skiathlon femminile Trondheim (Nor) – ore 14.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 02/03/25 – Coppa Italia Rode – 10 km TL maschile e femminile Forni Avoltri (Ud)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 27/02/25 – Mondiali – Qualificazioni HS102 femminile Trondheim (Nor) – ore 20.30, diretta tv Eurosport

Ven. 28/02/25 – Mondiali – HS102 femminile Trondheim (Nor) – ore 14.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 01/02/25 – Mondiali – Qualificazioni HS102 maschile Trondheim (Nor) – ore 20.30, diretta tv Eurosport

Sab. 01/03/25 – Mondiali – Team HS102 femminile Trondheim (Nor) – 17.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 01/03/25 – Continental Cup – HS100 femminile Oberhof (Ger) – ore 10.15

Sab. 01/03/25 – Fis Cup – HS100 maschile Oberhof (Ger) – ore 15.30

Dom. 02/02/25 – Mondiali – HS102 maschile Trondheim (Nor) – ore 14.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 02/03/25 – Continental Cup – HS100 femminile Oberhof (Ger) – ore 09.15

Dom. 02/03/25 – Fis Cup – HS100 maschile Oberhof (Ger) – ore 13.30

COMBINATA NORDICA

Gio. 27/02/25 – Mondiali – Mass start HS102/5 km femminile Trondheim (Nor) – ore 15.00 e 18.20, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Ven. 28/02/25 – Mondiali – Mixed team HS102/4×5 km Trondheim (Nor) – ore 12.00 e 16.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 01/03/25 – Mondiali – Individual Compact HS102/7,5 km maschile Trondheim (Nor) – ore 12.00 e 16.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 02/03/25 – Mondiali – Gundersen HS102/5 km femminile Trondheim (Nor) – ore 12.00 e 16.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

BIATHLON

Mer. 26/02/25 – Mondiali giovani – Individuale femminile Oestersund (Sve) – ore 13.00

Mer. 26/02/25 – Mondiali giovani – Individuale maschile Oestersund (Sve) – ore 16.45

Gio. 27/02/25 – Mondiali juniores – Individuale femminile Oestersund (Sve) – ore 10.45

Gio. 27/02/25 – Mondiali juniores – Individuale maschile Oestersund (Sve) – ore 14.30

Ven. 28/02/25 – Mondiali giovani – Staffetta mista Oestersund (Sve) – ore 12.30

Ven. 28/02/25 – Mondiali juniores – Staffetta mista Oestersund (Sve) – ore 16.00

Sab. 01/03/25 – Mondiali giovani – Sprint femminile Oestersund (Sve) – ore 12.00

Sab. 01/03/25 – Mondiali giovani – Sprint maschile Oestersund (Sve) – ore 15.20

Sab. 01/03/25 – Campionati Italiani under 15/under 13 – Individuale maschile e femminile Bionaz (Ao)

Dom. 02/03/25 – Mondiali juniores – Sprint femminile Oestersund (Sve) – ore 12.00

Dom. 02/03/25 – Mondiali juniores – Sprint maschile Oestersund (Sve) – ore 15.20

Dom. 02/03/25 – Campionati Italiani under 15/under 13 – Staffetta maschile e femminile Bionaz (Ao)

SNOWBOARD

Ven. 28/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Erzurum (Tur)

Sab. 01/03/25 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Erzurum (Tur) – ore 11.30, diretta tv Eurosport

Sab. 01/03/25 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Krynica (Pol) – ore 13.00, diretta tv Eurosport

Dom. 02/03/25 – Coppa del mondo – Team SBX Erzurum (Tur) – ore 11.30, diretta tv Eurosport

Dom. 02/03/25 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Krynica (Pol) – ore 13.00, diretta tv Eurosport

FREESTYLE

Mer. 26/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile Gudauri (Geo)

Gio. 27/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-2 maschile e femminile Gudauri (Geo)

Ven. 28/02/25 – Coppa del mondo – SX-1 maschile e femminile Gudauri (Geo) – ore 08.30, diretta tv Eurosport

Sab. 01/02/25 – Coppa del mondo – SX-2 maschile e femminile Gudauri (Geo) – ore 07.45, diretta tv Eurosport

Sab. 01/03/25 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Plesevic (Cze) – ore 12.30

Dom. 02/03/25 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Plesevic (Cze) – ore 12.30

BOB PISTA ARTIFICIALE

Gio. 27/02/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Sankt Moritz (Svi) – ore 09.00

Gio. 27/02/25 – Coppa Europa – Monobob femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 09.00

Ven. 28/02/25 – Coppa Europa – Bob a quattro Sankt Moritz (Svi) – ore 09.00

Ven. 28/02/25 – Coppa Europa – Bob a due femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 09.00

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Gio. 27/02/25 – Coppa del mondo juniores/Europei juniores – Singolo maschile, doppio maschile e doppio femminile Sigulda (Let)

Ven. 28/02/25 – Coppa del mondo juniores/Europei juniores – Singolo femminile e staffetta a squadre Sigulda (Let)

Sab. 01/03/25 – Coppa del mondo juniores/Europei juniores – Singolo maschile, doppio maschile e doppio femminile Sigulda (Let)

Dom. 02/03/25 – Coppa del mondo juniores/Europei juniores – Singolo femminile e staffetta a squadre Sigulda (Let)

SPEED SKATING

28 febbraio-2 marzo Coppa del Mondo Heerenveen (Paesi Bassi)

PATTINAGGIO ARTISTICO

25 febbraio-2 marzo Mondiali Junior Debrecen (Ungheria)

SHORT TRACK

27 febbraio-2 marzo Mondiali Junior Calgary (Canada)