Sci nordico, per l’Italia una sola carta da medaglia in tutto il Mondiale di Trondheim? No, sono tre!

Da giovedì 27 febbraio a domenica 9 marzo, l’antica capitale norvegese di Trondheim sarà teatro dei Mondiali di sci nordico, edizione 2025. Le gare in programma sono ben 25, suddivise in tre sport. In quante di esse l’Italia può avere concrete possibilità di medaglia? La risposta è 3, tutte concentrate nello sci di fondo maschile.

Ovviamente la sprint a skating può essere terreno di conquista per Federico Pellegrino, già issatosi a più riprese sul podio iridato nel format prediletto. Superare la concorrenza dei norvegesi e dei francesi (più qualche svedese d’assalto) non sarà scontato, ma il trentaquattrenne valdostano ha le qualità e la scaltrezza necessarie per emergere anche a questo giro e fregiarsi dell’ennesimo pendaglio metallico.

Guai a derubricare la staffetta maschile, forse la seconda carta più concreta per una medaglia tricolore. L’accorciamento delle frazioni (da 10 km a 7,5 km) avvantaggia gli azzurri e, francamente, Norvegia a parte non si vedono formazioni imbattibili, soprattutto in volata. Molto, per non dire tutto, dipenderà dai connotati che saranno assunti dalla prova. Dovesse imperare il tatticismo e Pellegrino arrivasse nel gruppo di testa all’inizio dell’ultima frazione, allora il podio diverrebbe probabile.

Infine, la team sprint non dice benissimo, essendo in passo alternato. Sicuramente ci sono Paesi più quotati dell’Italia (a proposito, chi sarà il partner di Chicco? Ai tecnici il compito di scogliere il dubbio). Tuttavia, il binomio tricolore non parte battuto, almeno sulla carta. Se poi si dovessero avere materiali sopra alla media, non è da escludere una sorpresa positiva.

Per il resto, si parte lontani o di rincorsa. Qualche speranza, minima, potrebbe essere coltivata in tutte le altre gare dello sci di fondo maschile, ma serve il proverbiale allineamento dei pianeti (leggi condizioni meteo pazze, oppure schemi anomali). Altrove, forse non sarebbero sufficienti neppure questi fattori. Però solo il responso delle piste e dei trampolini potrà dare certezze in merito. A loro la parola.