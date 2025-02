Speed skating, altri quattro podi per l’Italia a Tomaszow Mazowiecki: Lollobrigida, trascinatrice

Penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating andato in archivio sull’anello di ghiaccio di Tomaszow Mazowiecki, in Polonia. La Nazionale italiana di pattinaggio velocità su pista lunga continua a convincere e il computo dei podi stagionali è salito a quota 15, a una sola lunghezza dal record alltime della stagione 2005/2006, quando la compagine tricolore ottenne 16 top-3.

Sull’anello di ghiaccio polacco, altri quattro piazzamenti nelle prime tre posizioni. Francesca Lollobrigida è stata, in questo senso, grande protagonista. La 34enne tricolore è giunta terza nei 3000 metri e seconda nella Mass Start, mettendo in mostra un’ottima forma come aveva già fatto a Milwaukee. In questo modo ha eguagliato il proprio record personale di podi nella singola stagione in Coppa del Mondo (5) e portato a 23 il totale in carriera, eguagliando un certo Enrico Fabris.

Di una continuità notevole Davide Ghiotto. Il 31enne vicentino è giunto secondo nei 5000 metri in questa sede ed è salito a 18 top-3 in carriera nel massimo circuito internazionale. La vittoria del norvegese Sander Eitrem anima la scena per la conquista della Coppa del Mondo di specialità, dal momento che lo scandinavo comanda con sei lunghezze di margine sull’azzurro.

A chiusura del cerchio la terza piazza di un grande Andrea Giovannini, in grado di conquistare in Polonia il primo podio stagionale e dando segnali molto confortanti in vista del finale dell’annata, considerando l’ultima tappa della Coppa del Mondo a Heerenveen (Paesi Bassi) e soprattutto i Mondiali su singole distanze ad Hamar, in Norvegia, dove gli azzurri hanno grandi ambizioni anche nel team pursuit.

Da sottolineare i miglioramenti di Serena Pergher, settima nella prima giornata di gare dei 5000 metri e un Daniele Di Stefano in grado di conquistare la sesta posizione nei 1500 metri. In buona sostanza, c’è fermento nella compagine nostrana.