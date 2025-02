Sci di fondo, Michael Hellweger non sarà al via dei Mondiali di Trondheim

Il conto alla rovescia che porterà all’inizio dei Mondiali di sci di fondo a Trondheim (Norvegia) sta per terminare e in casa Italia arrivano delle novità in merito a una defezione dell’ultimo momento. Il contingente tricolore, formato da 16 atleti (10 uomini e 6 donne), perde un’unità. Parliamo di Michael Hellweger.

Il 28enne tricolore, infatti, non potrà dare un contributo alla causa per via di alcuni problemi di salute che l’hanno costretto ad alzare bandiera bianca. Pertanto non vedremo in azione Hellweger in una compagine nella quale Federico Pellegrino resta sempre il leader.

Il valdostano, alla sua ultima partecipazione in una competizione iridata, vorrà conquistare una medaglia. Sarebbe la n.7 della propria carriera. Attualmente Pellegrino può fregiarsi nel proprio percorso agonistico di 1 oro, 3 argenti e 2 bronzi. Tra gli outsider potrebbe esserci il classe 2002, Elia Barp, mentre sarà il Mondiale dell’esordio per Martino Carollo e Giovanni Ticcò.

Parlando invece di esperienza si spera in un colpo di coda dei veterani Francesco De Fabiani e Dietmar Noeckler, che a Falun hanno mostrato segnali di vitalità. Ci saranno anche Davide Graz, Simone Daprà e Paolo Ventura. Sul versante femminile, la sprinter valdostana Federica Cassol vorrà trasformare l’entusiasmo della prima rassegna iridata in ulteriore energia in pista, al pari di Maria Gismondi. Caterina Ganz, Martina Di Centa, Anna Comarella e Nadine Laurent, dal canto loro, cercheranno di dare il meglio possibile. Da segnare sull’agenda la sprint a skating di giovedì 27 febbraio, dove l’Italia si gioca già una importante possibilità di andare a medaglia con Pellegrino.