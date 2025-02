Calendario Mondiali sci di fondo Trondheim 2025: programma, orari, tv, streaming

Sta arrivando l’appuntamento principe della stagione dello sci di fondo: i Mondiali di Trondheim, in Norvegia. Da mercoledì e fino al 9 marzo sarà tempo a trazione iridata, con la Norvegia che ha tutta l’intenzione di portare a casa quante più vittorie possibili.

E, del resto, il materiale umano non manca, a partire da Johannes Hoesflot Klaebo che non è soltanto il più forte di tutti a livello sprint. Al maschile, se non l’en plein, il team norge può sfiorarlo senza nemmeno troppa difficoltà; al femminile più varietà. L’Italia può dire la sua almeno per tutto quel che riguarda Federico Pellegrino, chiamato ancora una volta a sorreggere le sorti del fondo tricolore fin dal 26 febbraio, giorno delle sprint.

I Mondiali di Trondheim 2025 saranno trasmessi in diretta tv sui canali di Eurosport e su RaiSport. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MONDIALI TRONDHEIM 2025

Mercoledì 26 febbraio

Ore 13:30 Qualificazione 7,5 km tc femminile

Ore 15:30 Qualificazione 7,5 km tc maschile

Giovedì 27 febbraio

Ore 10:00 Qualificazioni Sprint tl

Ore 12:30 Fasi finali Sprint tl

Sabato 1° marzo

Ore 14:00 Skiathlon maschile

Domenica 2 marzo

Ore 14:00 Skiathlon femminile

Martedì 4 marzo

Ore 13:00 10 km tc maschile

Ore 15:30 10 km tc femminile

Mercoledì 5 marzo

Ore 11:00 Qualificazioni Team Sprint tc

Ore 14:30 Finali Team Sprint tc

Giovedì 6 marzo

Ore 12:30 Staffetta 4×7,5 maschile

Venerdì 7 marzo

Ore 14:00 Staffetta 4×7,5 femminile

Sabato 8 marzo

Ore 11:30 50 km Mass Start tl maschile

Domenica 9 marzo

Ore 11:30 50 km Mass Start tl femminile

