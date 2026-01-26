Calendario sport invernali 26 gennaio-1° febbraio: orari gare, dove vederle in tv e streaming

La settimana tra lunedì 26 gennaio e domenica 1° febbraio sarà l’ultima prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: cala il numero degli appuntamenti con le tappe di Coppa del Mondo per gli sport della neve e del ghiaccio a ridosso dei Giochi.

Lo sci alpino farà tappa a Schladming e Crans Montana, mentre il salto con gli sci andrà in scena a Willingen, infine la combinata nordica sarà di casa a Seefeld. Snowboard protagonista col PGS di Rogla, mentre lo sci freestyle sarà in Italia con lo skicross della Val di Fassa.

Lo sci alpinismo sarà previsto tra Andorra e Spagna con i format di gara che faranno il loro esordio olimpico a Milano Cortina, infine si terranno gli Europei di biathlon ed i Mondiali junior per quanto concerne sia lo slittino che lo short track.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 26 GENNAIO-1° FEBBRAIO

SCI ALPINO

Lun. 26/01/26 – Coppa Europa – SG maschile Verbier (Svi)

Lun. 26/01/26 – Coppa Europa – SG femminile Orcieres (Fra) – ore 10.30

Mar. 27/01/26 – Coppa del mondo – GS maschile Schladming (Aut) – 17.45 e 20.45, diretta tv Raisport e Eurosport

Mar. 27/01/26 – Coppa Europa – SG maschile Verbier (Svi)

Mar. 27/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – GS maschile Ponte di Legno (Bs)

Mer. 28/01/26 – Coppa del mondo – SL maschile Schladming (Aut) – 17.45 e 20.45, diretta tv Raisport e Eurosport

Mer. 28/01/26 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.30

Mer. 28/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – GS maschile Ponte di Legno (Bs)

Mer. 28/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SL femminile Pampeago (Tn)

Gio. 28/01/26 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.30

Gio. 28/01/26 – Coppa Europa – DH femminile Orcieres (Fra) – ore 10.30

Gio. 28/01/26 – Coppa Europa – DH maschile Verbier (Svi)

Gio. 29/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SG maschile Ponte di Legno (Bs)

Gio. 29/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SL femminile Pampeago (Tn)

Ven. 30/01/26 – Coppa del mondo – DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.00, diretta tv Rai Due e Eurosport

Ven. 30/01/26 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Crans Montana (Svi) – ore 12.00

Gio. 28/01/26 – Coppa Europa – DH femminile Orcieres (Fra) – ore 10.30

Gio. 28/01/26 – Coppa Europa – DH maschile Verbier (Svi)

Ven. 30/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SG maschile Pejo (Tn)

Sab. 31/01/26 – Coppa del mondo – SG femminile Crans Montana (Svi) – ore 11.00, diretta tv Rai Due e Eurosport

Sab. 31/01/26 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Crans Montana (Svi) – ore 09.00

Dom. 01/02/26 – Coppa del mondo – DH maschile Crans Montana (Svi) – ore 11.00, diretta tv Rai Due e Eurosport

SCI DI FONDO

Sab. 31/01/26 – Coppa Italia Rode – Sprint TL maschile e femminile Lama Mocogno (Mo)

Dom. 01/02/26 – Coppa Italia Rode – 20 km TL maschile e femminile Lama Mocogno (Mo)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 30/01/26 – Coppa del mondo – Mixed team HS147 Willingen (Ger) – ore 16.10, diretta tv Eurosport

Sab. 31/01/26 – Coppa del mondo – HS147 femminile Willingen (Ger) – ore 13.15, diretta tv Eurosport

Sab. 31/01/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS147 maschile Willingen (Ger) – ore 11.45, diretta tv Eurosport

Sab. 31/01/26 – Intercontinental Cup – HS140 femminile Lillehammer (Nor) – ore 10.30

Sab. 31/01/26 – Continental Cup – HS140 maschile Lillehammer (Nor) – ore 15.30

Sab. 31/01/26 – Fis Cup – HS104 maschile Szczyrk (Pol) – ore 13.30

Dom. 01/02/26 – Coppa del mondo – HS147 femminile Willingen (Ger) – ore 13.15, diretta tv Eurosport

Dom. 01/02/26 – Coppa del mondo – HS147 maschile Willingen (Ger) – qualificazioni ore 11.45, finale ore 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 01/02/26 – Fis Cup – HS104 maschile Szczyrk (Pol) – ore 10.00

Dom. 01/02/26 – Continental Cup – HS140 maschile Lillehammer (Nor) – ore 10.30

Dom. 01/02/26 – Intercontinental Cup – HS140 femminile Lillehammer (Nor) – ore 13.30

COMBINATA NORDICA

Ven. 30/01/26 – Coppa del mondo – Mass start HS109/10 km maschile Seefeld (Aut) – ore 12.30 e 15.00, diretta tv Eurosport

Ven. 30/01/26 – Coppa del mondo – Mass start HS109/5 km femminile Seefeld (Aut) – ore 11.45 e 12.10, diretta tv Eurosport

Ven. 30/01/26 – Continental Cup – Individual Compact HS100/10 km maschile Seefeld (Aut) – ore 11.15 e 16.00

Ven. 30/01/26 – Continental Cup – Individual Compact HS100/5 km femminile Seefeld (Aut) – ore 11.15 e 15.15

Sab. 31/01/26 – Coppa del mondo – Individual Compact HS109/7,5 km maschile Seefeld (Aut) – ore 12.30 e 15.30, diretta tv Eurosport

Sab. 31/01/26 – Coppa del mondo – Individual Compact HS109/5 km femminile Seefeld (Aut) – ore 10.15 e 14.45, diretta tv Eurosport

Sab. 31/01/26 – Continental Cup – Express race HS100 maschile Seefeld (Aut) – ore 10.00 e 14.00

Sab. 31/01/26 – Continental Cup – Express race HS100 femminile Seefeld (Aut) – ore 10.00 e 14.00

Dom. 01/02/26 – Coppa del mondo – Gundersen HS109/10 km maschile Seefeld (Aut) – ore 12.30 e 15.30, diretta tv Eurosport

Dom. 01/02/26 – Coppa del mondo – Gundersen HS109/5 km femminile Seefeld (Aut) – ore 10.15 e 14.45, diretta tv Eurosport

Dom. 01/02/26 – Continental Cup – Gundersen HS100/10 km maschile Seefeld (Aut) – ore 10.00 e 14.00

Dom. 01/02/26 – Continental Cup – Gundersen HS100/5 km femminile Seefeld (Aut) – ore 10.00 e 14.00

BIATHLON

Mer. 28/01/26 – Campionati Europei – Individuale maschile Sjusjoen (Nor) – ore 10.20

Mer. 28/01/26 – Campionati Europei – Individuale femminile Sjusjoen (Nor) – ore 14.30

Ven. 30/01/26 – Campionati Europei – Sprint maschile Sjusjoen (Nor) – ore 10.45

Ven. 30/01/26 – Campionati Europei – Sprint femminile Sjusjoen (Nor) – ore 14.30

Sab. 31/01/26 – Campionati Italiani u13/u15 – Sprint maschile e femminile Entraque (Ao)

Sab. 31/01/26 – Campionati Europei – Pursuit maschile Sjusjoen (Nor) – ore 10.45

Sab. 31/01/26 – Campionati Europei – Pursuit femminile Sjusjoen (Nor) – ore 13.30

Dom. 01/02/26 – Campionati Italiani u13/u15 – Pursuit maschile e femminile Entraque (Ao)

Dom. 01/02/26 – Campionati Europei – Staffetta maschile Sjusjoen (Nor) – ore 10.40

Dom. 01/02/26 – Campionati Europei – Staffetta femminile Sjusjoen (Nor) – ore 13.45

SNOWBOARD

Ven. 30/01/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Puy St. Vincent (Fra) – ore 13.15

Sab. 31/01/26 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Rogla (Slo) – ore 13.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Sab. 31/01/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Puy St. Vincent (Fra) – ore 13.15

Sab. 31/01/26 – Coppa Europa – SBS maschile e femminile Prato Nevoso (Ita) – ore 11.30

FREESTYLE

Mer. 28/01/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile Val di Fassa (Ita) – ore 11.30

Mer. 28/01/26 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Prato Nevoso (Ita) – ore 11.30

Gio. 28/01/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile Val di Fassa (Ita) – ore 11.30

Gio. 28/01/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Les Saisies (Fra) – ore 11.45

Ven. 30/01/26 – Coppa del mondo – SX-1 maschile e femminile Val di Fassa (Ita) – ore 12.30, diretta streaming www.discoveryplus.com

Ven. 30/01/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Les Saisies (Fra) – ore 11.45

Sab. 31/01/26 – Coppa del mondo – SX-2 maschile e femminile Val di Fassa (Ita) – ore 12.30, diretta streaming www.discoveryplus.com

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Sab. 31/01/26 – Mondiali juniores – Singolo maschile Altenberg (Ger) – ore 10.00

Sab. 31/01/26 – Mondiali juniores – Doppio maschile e femminile Altenberg (Ger) – ore 13.00

Sab. 31/01/26 – Youth Games – Doppio Bludenz (Aut)

Dom. 01/02/26 – Mondiali juniores – Singolo femminile Altenberg (Ger) – ore 10.00

Dom. 01/02/26 – Mondiali juniores – Staffeta a squadre Altenberg (Ger) – ore 13.00

Dom. 01/02/26 – Youth Games – Singolo maschile e femminile Bludenz (Aut)

Dom. 01/02/26 – Continental Cup – Singolo maschile Winterberg (Ger) – ore 09.00

Dom. 01/02/26 – Continental Cup – Singolo femminile Winterberg (Ger) – ore 12.00

Dom. 01/02/26 – Continental Cup – Doppio maschile e femminile Winterberg (Ger) – ore 14.30

SCI ALPINISMO

Lun. 26/01/26 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Comapedrosa (And) – ore 19.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Sab. 31/01/26 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Boi Taull (Spa) – ore 10.30, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 01/02/26 – Coppa del mondo – Staffetta mista Boi Taull (Spa) – ore 10.38, diretta streaming www.discoveryplus.com

SHORT TRACK

29 gennaio-1° febbraio Mondiali Junior Salt Lake City (USA)