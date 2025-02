Sport in tv oggi (venerdì 7 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 7 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Giornata molto intensa per quanto concerne gli sport invernali. Fari puntati sui Mondiali di sci alpino a Saalbach (Austria) dove si assegneranno le medaglie nel superG maschile. L’Italia reduce dall’oro nel Team Event e dall’argento di una splendida Federica Brignone nel supergigante femminile, punta a dare seguito alla sequenza di podi.

Allargando gli orizzonti, tanto tennis con quattro tornei alla stretta finale: Rotterdam, Dallas, Cluj-Napoca e Abu Dhabi. Tennisti italiani impegnati: Mattia Bellucci vorrà dar seguito al suo sogno sul veloce indoor olandese, mentre negli States sarà Matteo Arnaldi a tenere alto il vessillo italico; a completamento del cerchio il derby tricolore tra Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto in Romania. In serata fari puntati sull’Eurolega di basket e su molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 7 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 7 febbraio

03.00 MotoGP, Test a Sepang (Malesia): terza e ultima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): gara maschile – Diretta streaming sul canale Youtube IBSFsliding.

09.00 Scherma, Coppa del Mondo a Barcellona (Spagna): qualificazione spada femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.30 Sci alpino, Mondiali a Saalbach (Austria): terza prova cronometrata discesa femminile – Diretta streaming su Discovery+.

09.30 Speed skating, Mondiali giovanili a Collalbo: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Sci di fondo, Mondiali juniores a Schilpario: 10 km a tecnica libera maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Scherma, Grand Prix a Torino: gironi e tabelloni preliminari fioretto femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.55 Ciclismo femminile, UAE Tour: seconda tappa – Diretta tv dalle 11.45 su Eurosport2 HD; in streaming dalle 10.55 su Discovery+; dalle 11.45 su SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Short track, Coppa del Mondo a Tilburg (Paesi Bassi): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

11.00 Biathlon, IBU Cup: Pursuit maschile Val Ridanna – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Sci alpino, Mondiali a Saalbach (Austria): superG maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.05 Ciclismo, Etoile de Bessèges: terza tappa – Diretta streaming dalle 14.05 su Discovery+.

12.30 Freestyle, Coppa del Mondo in Val di Fassa: qualificazioni skicross gara-2 uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Sci di fondo, Mondiali juniores a Schilpario: 10 km a tecnica libera femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): gara femminile – Diretta streaming sul canale Youtube IBSFsliding.

13.00 Tennis, ATP Rotterdam: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bellucci vs Tsitsipas 2° match e inizio programma dalle 13.00)

13.00 Tennis, WTA Cluj-Napoca: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Cocciaretto vs Bronzetti 4° match e inizio programma alle 13.00 italiane)

13.30 Tennis, WTA Abu Dhabi: semifinali – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Arena (204); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

13.45 Biathlon, IBU Cup: Pursuit femminile Val Ridanna – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Otepaa (Estonia): 5 km Mass Start femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Otepaa (Estonia): 10 km Mass Start maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.20 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Salt Lake City (USA): – HS128 donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.07 Ciclismo, Volta a la Comunitat Valenciana: terza tappa – Diretta tv dalle 15.30 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Scherma, Coppa del Mondo a Heidenheim (Germania): spada maschile – Diretta streaming sul canale Youtube Fencing Vision.

17.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Otepaa (Estonia): HS97 femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Otepaa (Estonia): HS97 maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.24 Atletica, World Indoor Tour a Karlsruhe (Germania) – Diretta tv dalle 20.00 su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Tennis, ATP Dallas: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Munar 1° match e inizio programma alle 19.00 italiane).

19.00 Basket, Eurolega: Monaco vs Partizan – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Rugby, Sei Nazioni U20: Italia vs Galles – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Max (205); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona vs Olympiakos – Diretta streaming suDAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Paris – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Bayern Monaco vs Werder Brema – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Brescia vs Salernitana – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Perugia vs Vis Pesaro – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Latina vs Cavese – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

23.00 Slittino, Mondiali a Whistler (Canada): doppio maschile – Diretta streaming sul canale Youtube FILLuge_Channel.

23.46 Slittino, Mondiali a Whistler (Canada): doppio femminile – Diretta streaming sul canale Youtube FILLuge_Channel.