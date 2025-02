Sport invernali oggi in tv: orari 7 febbraio, programma, streaming

Oggi, venerdì 7 febbraio, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di sci alpino, di scena sulle nevi di Saalbach. La terza prova cronometrata di discesa femminile sarà utile alle ragazze per trovare ancor di più il feeling sulla “Ulli Maier”. Federica Brignone, gasatissima dopo il suo argento nel superG, vorrà replicare anche in questa specialità, mentre Sofia Goggia vorrà riscattarsi.

A seguire sarà la volta del supergigante maschile, che assegnerà le medaglie. Mattia Casse e Dominik Paris, in particolare, sono le speranze azzurre contro i “maestri” svizzeri grandi protagonisti della stagione di Coppa del Mondo. Vedremo, però, se i padroni di casa austriaci sapranno far saltare il banco. Non solo la rassegna iridata menzionata, ma molto altro quest’oggi.

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 7 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 7 febbraio

09.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): gara maschile – Diretta streaming sul canale Youtube IBSFsliding.

09.30 Sci alpino, Mondiali a Saalbach (Austria): terza prova cronometrata discesa femminile – Diretta streaming su Discovery+.

09.30 Speed skating, Mondiali giovanili a Collalbo: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Sci di fondo, Mondiali juniores a Schilpario: 10 km a tecnica libera maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Short track, Coppa del Mondo a Tilburg (Paesi Bassi): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

11.00 Biathlon, IBU Cup: Pursuit maschile Val Ridanna – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Sci alpino, Mondiali a Saalbach (Austria): superG maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Freestyle, Coppa del Mondo in Val di Fassa: qualificazioni skicross gara-2 uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Sci di fondo, Mondiali juniores a Schilpario: 10 km a tecnica libera femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): gara femminile – Diretta streaming sul canale Youtube IBSFsliding.

13.45 Biathlon, IBU Cup: Pursuit femminile Val Ridanna – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Otepaa (Estonia): 5 km Mass Start femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Otepaa (Estonia): 10 km Mass Start maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.20 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Salt Lake City (USA): – HS128 donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Otepaa (Estonia): HS97 femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Otepaa (Estonia): HS97 maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

23.00 Slittino, Mondiali a Whistler (Canada): doppio maschile – Diretta streaming sul canale Youtube FILLuge_Channel.

23.46 Slittino, Mondiali a Whistler (Canada): doppio femminile – Diretta streaming sul canale Youtube FILLuge_Channel.