Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Karlsruhe 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Il World Indoor Tour 2025 di atletica leggera è di scena questa sera in Germania e per la precisione a Karlsruhe per la quinta tappa Gold della stagione, nel percorso di avvicinamento verso i grandi eventi al coperto con in palio le medaglie: i Campionati Europei di Apeldoorn (6-9 marzo) e soprattutto i Mondiali di Nanchino (21-23 marzo).

L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista nella kermesse tedesca schierando nei 400 metri il primatista nazionale outdoor Luca Sito e la seconda azzurra di sempre all’aperto Alice Mangione. Fari puntati anche su Federico Riva, che si presenta al via con il miglior personale sui 1500 tra gli iscritti, mentre Federica Del Buono dovrebbe sfidare la siepista etiope Lomi Muleta per imporsi sui 3000. Bel banco di prova infine per Oliver Mulas nei 60 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming della quinta tappa Gold del World Indoor Tour di atletica 2025. Il meeting di Karlsruhe verrà trasmesso a partire dalle ore 20.00 in diretta tv su Sky Sport 255; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR KARLSRUHE 2025

Venerdì 7 febbraio

18.24 Salto in lungo (femminile) – Non valido per il World Indoor Tour

19.09 60 ostacoli (maschile), batterie

19.43 Salto con l’asta (femminile)

19.56 60 metri (femminile), batterie

20.11 400 metri (maschile)

20.25 1500 metri (maschile)

20.33 Getto del peso (femminile)

20.40 400 metri (femminile) – Non valido per il World Indoor Tour

20.55 3000 metri (maschile) – Non valido per il World Indoor Tour

21.13 800 metri (femminile)

21.28 3000 metri (femminile)

21.43 60 ostacoli (maschile), finale

21.52 60 metri (femminile), finale

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR KARLSRUHE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 255, dalle 20.00.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, dalle 20.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA WORLD INDOOR TOUR KARLSRUHE

60 ostacoli (maschile): Oliver Mulas.

400 metri (maschile): Luca Sito.

1500 metri (maschile): Federico Riva.

400 metri (femminile): Alice Mangione.

3000 metri (femminile): Federica Del Buono.