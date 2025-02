LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2025 in DIRETTA: cinque azzurri in gara, curiosità per Luca Sito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Karlsruhe (Germania), evento valevole per il World Indoor Tour Gold 2025. La stagione del circuito internazionale arriva al giro di boa, visto che quest’oggi andrà in scena il quinto dei nove appuntamenti programmati. Diversi i nomi interessanti dai quali possiamo aspettarci spettacolo e ottimi riscontri in ottica Europei e Mondiali.

Cinque gli italiani al via nel Baden-Württemberg. Grande attesa per il primatista nazionale outdoor dei 400 metri Luca Sito, reduce da una prestazione convincente ottenuta ad Ancona e pronto a mettere nel mirino l’incontrastato record italiano indoor di Ashraf Saber (45.99). Obiettivo personale sempre nei 400 anche per Alice Mangione, che spera di migliorare il 53.04 di Nantes per avvinare il suo primato indoor di 52.60.

Curiosità anche per Federico Riva nei 1500, distanza nella quale è stato anche primatista italiano indoor lo scorso anno con 3:36.74. Italia che verrà rappresentata anche da Federica Del Buono nei 3000 metri e dal giovane Oliver Mulas nei 60 ostacoli uomini. Tra i nomi più attesi, segnaliamo le presenze delle padrone di casa Malaika Mihambo nel salto in lungo e la campionessa olimpica Yemesi Ogunleye nel getto del peso.

il cui via è programmato alle 19.09 con le heat dei 60 ostacoli maschili.