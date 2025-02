LIVE Virtus Bologna-Paris, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Paris, partita di basket di Eurolega valida per la 26esima giornata della massima coppa europea.

Il quintetto di Ivanovic si presenta al match contro i transalpini a 48 ore dal k.o. patito alla Segafredo Arena con il Partizan Belgrado, incontro finito sul 71-81 dopo una prestazione comunque molto positiva per la franchigia emiliana. Con una recente sconfitta alle spalle arrivano anche, però, i ragazzi di coach Splitter. Il Paris Basketball, infatti, attualmente 7° in classifica con uno score di 14-10, ha rimediato una brutta batosta dalla capolista Olympiacos Pireo (73-90) ed è pronto a rifarsi con la 16esima in classifica.

La Virtus Bologna non è nel suo momento migliore. Nelle ultime 5 partite, solo una vittoria, quella maturata contro il Bayern Monaco lo scorso 17 gennaio in terra tedesca per 72-82. Da lì, però, solo risultati negativi per la franchigia di Ivanovic che si attesta sullo score di 7-18. I precedenti dal 2000 parlano di un solo scontro tra le due panchine avvenuto il 28 novembre 2024. Nel girone di andata si imposero i francesi per 81-78 con TJ Shorts e Maodo Lo in grande spolvero rispettivamente da 19 e 15 punti. Ottima anche la prestazione della guardia franco-algerina Nadir Hifi, quel giorno a segno con 11 punti. Tra le fila bolognesi si distinsero, invece, Isaia Cordinier (da 16), Will Clyburn (da 25) e Ante Zizic (da 9).

I prossimi due incroci per Bologna prevedono il big match in casa contro la capolista greca e la sortita in terra turca contro l’Anadolu Efes Istanbul, dodicesima con uno score di 12-13.

