Sport in tv oggi (martedì 4 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 4 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Incominciano i Mondiali di sci alpino con il parallelo a squadre e la prima prova cronometrata della discesa libera femminile. Da non perdere la tappa del World Indoor Tour di atletica a Ostrava con la presenza tra gli altri di Mattia Furlani e Leonardo Fabbri.

Ampio spazio ai primi turni dei tornei di tennis della settimana. In serata l’Italia affronterà la Finlandia nelle qualificazioni agli Europei di calcio a 5. Ricchissima serata di basket con tante italiane in campo tra Eurolega, Eurocup e Champions League. Da seguire anche la Coppa Italia di calcio con il quarto di finale tra Atalanta e Bologna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 4 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 4 febbraio

10.00 TENNIS – WTA 250 Cluj-Napoca, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.15 in alternanza con gli altri tornei della settimana; Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo di Abu Dhabi; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana, SuperTenniX). Cocciaretto-Begu (terzo match dalle ore 10.00), Bronzetti-Halep (quinto match dalle ore 10.00)

10.00 TENNIS – WTA 500 Abu Dhabi, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.15 in alternanza con gli altri tornei della settimana; Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo di Cluj-Napoca; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana, SuperTenniX)

10.30 SCI ALPINO (Mondiali) – Prima prova cronometrata discesa libera femminile a Saalbach (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SNOOKER – Welsh Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.00 TENNIS – ATP 500 Rotterdam, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.15 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana, Tennis Tv). Bolelli/Vavassori-Hurkacz/Mensik (terzo match dalle ore 14.00, il secondo non inizierà prima delle ore 16.00) Sonego-Rune (secondo match dalle ore 19.30)

15.15 SCI ALPINO (Mondiali) – Parallelo a squadre a Saalbach (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.40 ATLETICA – World Indoor Tour (livello gold) a Ostrava (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 17.00; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 17.00)

17.25 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air maschile ad Aspen, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET (Champions League) – Petkim Spor-Reggio Emilia (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO A 5 (Qualificazioni Europei 2026) – Finlandia-Italia (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

18.30 BASKET (Champions League) – AEK Atene-Tortona (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Champions League) – Nymburk-Murcia (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Eurolega) – Anadolu Efes Istanbul-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Alba Berlino (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurocup) – Trefl Sopot-Gran Canaria (diretta streaming su DAZN)

19.00 TENNIS – ATP 500 Dallas, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.15 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana, Tennis Tv)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, andata quarti di finale) – Novara-Maritza Plovdiv (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET (Eurocup) – Venezia-Lietkabelis (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa-Lione Villeurbanne (diretta streaming su DAZN)

20.15 BASKET (Eurolega) – Panathinaikos-Fenerbahce (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Champions League) – Unicaja-Rytas (diretta streaming su DAZN)

20.45 BASKET (Eurolega) – Bayern Monaco-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, quarti di finale) – Atalanta-Bologna (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.25 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air femminile ad Aspen, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

23.00 CALCIO (Torneo Betano argentino) – Godoy Cruz-Talleres Cordoba (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su Como Tv, sportitalia.it)

