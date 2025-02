LIVE Finlandia-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: gli azzurri sono già spalle al muro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Finlandia-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026

Ancora qualche ora e sarà il turno della sfida tra Finlandia-Italia. Gli Azzurri affronteranno a Helsinki il secondo match delle qualificazioni a Futsal EURO 2026. Dopo la prima giornata la classifica dice Finlandia 3, Italia e Bielorussia 1 (a seguito del pari per 2-2 del primo match) e Malta a 0. Proprio i finlandesi, infatti, hanno debuttato con un netto 5-0 sui maltesi, preparandosi allo scontro diretto con l’Italia da leader della classifica. Gli Azzurri di Samperi hanno bisogno di ottenere punti fuori casa, dopo il pareggio maturato a Catania. Posizionarsi primi nella classifica del girone permette di raggiungere direttamente la Lettonia e la Lituania (sede della fase finale della competizione).

I precedenti con la Finlandia, in stretti termini di risultati di campo, non sono negativi: sfidata per la prima volta nel 2003 (vittoria 12-0) e altre due volte fra 2013 e 2016 (vittorie per 5-1 e 4-0), l’Italia non è mai uscita sconfitta neanche dal 2020 in poi. Vedremo come finirà oggi questo match fondamentale per gli Azzurri.

Convocati:

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Fabio Tondi (L84 Torino);

Giocatori di movimento: Venancio Cini Baldasso (Feldi Eboli), Francesco Liberti (Feldi Eboli), Lucas Braga (L84 Torino), Giuliano Fortini (L84 Torino), Murilo Schiochet (L84 Torino), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Michele Podda (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Italo Rossetti (SC Braga), Julio De Oliveira (Ecocity Genzano), Matheus Barichello (Italservice Pesaro), Antonino Isgrò (Roma 1927), Antonio Molaro (Petrarca).

Inizio alle ore 18:00.