Sport in tv oggi (giovedì 6 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 6 febbraio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il basket con l’Eurolega, gli sport invernali con i Mondiali di sci alpino, il calcio femminile con la Coppa Italia, e tanto altro ancora.

A Saalbach, in Austria, proseguiranno i Mondiali 2025 di sci alpino: in programma il superG femminile, che scatterà alle ore 11.30, e la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, prevista alle ore 09.30.

Nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, alle 09.30, nonostante sia stato già definito il quartetto in gara per l’Italia, parteciperanno cinque azzurri, ovvero Mattia Casse, Dominik Paris, Florian Schieder, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni.

Nel superG femminile delle 11.30 saranno protagoniste cinque azzurre, in quanto Marta Bassino è la campionessa iridata in carica della specialità, ed oltre a lei saranno al via anche Laura Pirovano, Federica Brignone, Sofia Goggia ed Elena Curtoni.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 6 febbraio

03.00 MotoGP, Test Sepang – Nessuna copertura tv / streaming

09.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaeae: Provisional Competition Round femminile – Nessuna copertura tv / streaming

09.30 Sci alpino, Mondiali Saalbach: seconda prova cronometrata discesa libera maschile – discovery+

09.30 Ciclismo femminile, UAE Tour: 1a tappa – 11.50 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Tennis, WTA 250 Cluj-Napoca: ottavi di finale (4° match dalle 10.00, non prima delle 17.00 Bronzetti-Stearns, a seguire Cocciaretto-Bogdan) – Sky Sport Uno (fino alle 17.45), Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (in alternanza con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX (in alternanza con l’altro torneo femminile)

10.00 Tennis, WTA 500 Abu Dhabi: quarti di finale – Sky Sport Uno (fino alle 17.45), Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (in alternanza con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX (in alternanza con l’altro torneo femminile)

11.00 Tennis, ATP 500 Rotterdam: ottavi di finale (4° match dalle 11.00, non prima delle 19.30 Vavassori-Alcaraz) – Sky Sport Uno (fino alle 17.45), Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (in alternanza con gli altri tornei), Tennis TV

11.30 Sci alpino, Mondiali Saalbach: superG femminile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val di Fassa: qualificazioni skicross maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

12.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaeae: Provisional Competition Round maschile – Nessuna copertura tv / streaming

12.15 Ciclismo, Etoile de Bessèges: 2a tappa – 14.05 discovery+

12.45 Ciclismo, Volta a la Comunitat Valenciana: 2a tappa – 15.30 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Aspen: big air maschile e femminile – Rai Play Sport 1, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

19.00 Tennis, ATP 500 Dallas: ottavi di finale (2° match dalle 19.00 Arnaldi-Davidovich Fokina) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (in alternanza con gli altri tornei), Tennis TV

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Milano – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

19.30 Slittino, Mondiali Whistler: doppio misto – fil-luge.org, canale YouTube FIL Luge

20.30 Basket femminile, qualificazioni Europei 2025: Italia-Germania – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Inter – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.45 Slittino, Mondiali Whistler: singolo misto – fil-luge.org, canale YouTube FIL Luge

21.00 Snowboard, Coppa del Mondo Aspen: big air maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

21.45 Sci freestyle, Coppa del Mondo Deer Valley: moguls maschili e femminili – Nessuna copertura tv / streaming

23.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lake Placid: qualificazioni LH HS128 femminili – Nessuna copertura tv / streaming