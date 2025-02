LIVE Italia-Germania, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: test importante per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta partita di qualificazione (sui generis) agli Europei 2025 di basket femminile. L’Italia sfiderà la Germania in quel del PalaCattani di Faenza: di fatto in palio il primo posto nel girone I.

Italia e Germania condividono il record di 3-1 in classifica, il che fa capire quanto questa partita sia importante. Vero, si è nel girone delle qualificate automatiche perché Paesi organizzatori, ma è altrettanto vero che un successo dell’una o dell’altra selezione implica conseguenze sia per il piazzamento finale che per la composizione futura delle urne che porteranno ai gironi della rassegna continentale, di cui quello italiano è posto a Bologna.

La squadra azzurra ha inserito in questo gruppo tre nuove giocatrici (in virtù del forfait per problematiche di natura fisica di Pastrello e Spreafico). Irene Guarise, classe 2003 di San Martino di Lupari, si sta ritagliando un buono spazio nel club giallonero, Anastasia Conte sta vivendo momenti di ottima forma al Geas e per Stefania Trimboli è esordio a 29 anni dopo una buona annata a Campobasso, dove non ha mai picchi enormi, ma è sempre costante nel suo apporto.

Per la Germania c’è un roster particolarmente competitivo, che comprende tra le altre Jennifer Crowder di Costa Masnaga e Alina Hartmann di Broni (Serie A2 in entrambi i casi). Superstar, inevitabilmente, Nyara Sabally, sorella di Satou e anche lei superstar dopo un inizio di carriera costellato di gravi infortuni. C’è il blocco con Guelich, ex Venezia, Geiselsoder e Fiebich, parte di un gruppo under che poi ha fatto parecchia strada.

Il match tra Italia e Germania vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!