LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: serve una reazione immediata

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, match di Eurolega di basket valido per la 26esima giornata.

I ragazzi di coach Messina arrivano all’appuntamento con i turchi dopo una brutta sconfitta patita in casa del Bayern Monaco. I milanesi sono infatti usciti dal campo dopo un 87-70 che pesa particolarmente in vista dei playoff. La squadra del capoluogo lombardo si attesta, infatti, al 10° posto della classifica, ultima piazza utile per l’accesso alla fase successiva.

I precedenti con il Zalgiris Kaunas, tra l’altro, non sono ottimi. Si parla di 13-8 in favore della franchigia anatolica con le ultime 5 partite vinte interamente dalla squadra allenata da Andrea Trinchieri. Da evitare, per il quintetto di Messina, di soffrire sotto canestro a rimbalzo come successo martedì sera contro i tedeschi.

Dopo l’incontro con i turchi, Milano ospiterà in casa l’AS Monaco, franchigia di Monaco ma iscritta al campionato francese, e dopo, sempre tra le mura domestiche, contro il Fenerbahce. Due partite difficili contro due squadre che ricoprono, attualmente e rispettivamente la 3ª e la 2ª posizione in classifica dietro solamente all’Olympiacos Piraeus.

Quello contro il Zalgirisi Kaunas sa tanto di altro scontro diretto. Il parziale delle due squadre in Eurolega è di 13/12 per Milano e 12 vittorie e 13 sconfitte per i turchi.

