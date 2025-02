LIVE Freestyle, Bir air Aspen 2025 in DIRETTA: Flora Tabanelli per dare uno strappo in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara di big air di Aspen, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci freestyle. Sulle nevi della nota località sciistica americana spazio al penultimo appuntamento di specialità con l’azzurra Flora Tabanelli che può prenotare la vittoria della sfera di cristallo.

La diciottenne emiliana ha ottenuto brillantemente il pass per la finale chiudendo le qualificazioni alle spalle della rientrante francese Tess Ledeux e della canadese Megan Oldham. Saranno della partita anche le americane Rell Harwood ed Eleanor Andrews, la svizzera Anouk Andraska, la finlandese Anni Karava e la tedesca Muriel Mohr. Per Flora Tabanelli l’occasione sarà ghiottissima in quanto le sue più immediate inseguitrici in classifica generale sono assenti.

In campo maschile non ce l’ha invece fatta Miro Tabanelli, soltanto 17esimo nella manche eliminatoria. Lo spettacolo sarà comunque assicurato dagli statunitensi Mac Forehand e Konnor Ralph, dai canadesi Noah Porter Maclennan e Dylan Deschamps, dal norvegese Birk Ruud, dal francese Timothe Sivignon , dallo svizzero Andri Ragettli, dal neozelandese Luca Harrington, e dagli austriaci Matej Svancer e Julius Forer.

Le run di finale del big air di Aspen, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci freestyle, inizieranno alle 18.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta manche per manche dell’evento. Buon divertimento a tutti!