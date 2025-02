LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Mondiali in DIRETTA: altro test per Paris e Casse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera maschile di Saalbach, valevole per il Campionato del Mondo 2025 di sci alpino. Sulle nevi austriache proseguono i training degli uomini jet mentre la manifestazione ha già assegnato le prime medaglie con il parallelo a squadre andato in scena martedì e vinto da una magnifica Italia. Nuova occasione dunque per i partecipanti alla discesa iridata per testare condizioni di neve, tracciato e materiali.

Italia che cerca uno squillo dai due uomini di punta, ovvero Dominik Paris e Mattia Casse, chiamati ad offrire la miglior gara della stagione nel momento che conta. I due posti restanti saranno contesi da Florian Schieder, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca e Giovanni Franzoni, che dovranno impressionare i tecnici durante le prove cronometrate.

I fari sono puntati sui grandi protagonisti della Coppa del Mondo, in particolare sullo svizzero Marco Odermatt che dallo scorso anno Odermatt ha iniziato a vincere anche in discesa libera e ovviamente non si vuole fermare: la dimostrazione viene anche dai risultati di questo primo scorcio di stagione, con il secondo posto di Beaver Creek e le vittorie in Val Gardena e sulla neve di casa a Wengen.

Attenzione anche agli altri grandi specialisti della velocità mondiale, l’austriaco Vincent Kriechmayr, quarto alle spalle di Paris nella coppa del Mondo di specialità dello scorso anno ma ancora a caccia del primo podio in discesa quest’anno ma secondo in prova ieri, l’altro austriaco Stefan Babinsky, terzo in prova e ieri e in sintonia con il tracciato, i canadesi Cameron Alexander, reduce dal terzo posto sulla Stelvio , e James Crawford, il trionfatore della Streif di Kitzbuehel. Gli svizzeri più attesi, oltre a Odermatt, Justin Murisier, trionfatore a Beaver Creek, Alexis Monnay e Franjo von Allmen, rispettivamente primo e secondo sulla Stelvio, gli statunitensi Bryce Bennett e Ryan Cochran-Siegle, terzo in Val Gardena e primo nella prova di ieri, il francese Nils Allegre, già protagonista in questa stagione. e l’outsider di lusso, già sul podio a Beaver Creek e a Wengen, lo sloveno Miha Hrobat.

