Zalgiris-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Dopo la brutta sconfitta di Monaco di Baviera, l’Olimpia Milano torna subito in campo in un’altra partita fondamentale nel suo cammino in Eurolega. La squadra di Ettore Messina farà visita allo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri in quello che è un altro scontro diretto in chiave qualificazione al play-in.

Milano deve vendicare anche la clamorosa sconfitta dell’andata, quando incredibilmente l’Olimpia si fece rimontare un vantaggio di 27 punti, crollando clamorosamente da metà terzo quarto in poi. Un ko che al momento fa malissimo alla classifica di Milano, che deve assolutamente vincere per non trovarsi anche con i lituani indietro nello scontro diretto.

Una sconfitta non pregiudica il cammino milanese, ma lo complica davvero notevolmente. Milano ha un bisogno enorme di vincere uno scontro diretto, ma vale lo stesso per lo Zalgiris, che tra le mura amiche ha già perso la scorsa settimana proprio con il Bayern Monaco prima della netta vittoria di martedì contro l’Alba Berlino.

Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il match Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, valevole per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2024-2025, si giocherà alle ore 19.00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ZALGIRIS KAUNAS-OLIMPIA MILANO

Giovedì 6 Febbraio

Ore 19.00 Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ZALGIRIS KAUNAS-OLIMPIA MILANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport