Speed skating, Francesca Lollobrigida superba a Milwaukee. Italia con cinque podi!

Signore e signori, che spettacolo a Milwaukee per lo speed skating azzurro. La quarta tappa del massimo circuito internazionale è stata molto significativa, perché cinque podi nella stesso appuntamento il Bel Paese mai era stato in grado di conquistarli. Lo si è fatto nell’ultimo week end statunitense e, indubbiamente, Francesca Lollobrigida è stata la Stella Polare.

La classe ’90 di Frascati aveva già fatto vedere ottime in queste prime settimane dell’anno venturo e l’esplosione vera e propria c’è stata nel States. Sì, perché a distanza di poco più di tre anni l’azzurra è tornata sul gradino più alto del podio, andandosi a prendere il successo nei 3000 metri, la distanza nella quale aveva ottenuto l’argento olimpico a Pechino 2022.

Una prestazione sensazionale della pattinatrice tricolore, autrice del nuovo record della pista, che ha dato il via a un fine-settimana da sogno per lei. Dopo il primato nei 3 km, è arrivata la terza piazza nei 1500 metri, distanza nella quale Francesca non era mai rientrata nella top-3 del massimo circuito internazionale. E così, a completare il tris non poteva che esserci la seconda posizione nell’amata Mass Start.

In definitiva, per Lollobrigida i podi a livello individuale in Coppa del Mondo sono 21, replicando l’impresa di Chiara Simionato che a Collalbo nel 2006 fu un grado di conquistare tre piazzamenti nella top-3 nella medesima tappa. In questo caso, fa effetto che l’atleta si sia spinta a tanto in un momento della carriera particolare, dopo essere diventata mamma del piccolo Tommaso. Del resto, lo aveva detto anche ai microfoni di OA Sport in tempi non sospetti: “Il sacro fuoco è sempre acceso, anzi ardente“.

A portarsi a casi altri piazzamenti di un certo prestigio sono stati Davide Ghiotto e i ragazzi del team pursuit. Due secondi posti per il vicentino e nella prova dell’inseguimento a squadre in cui si è dato seguito a una tendenza di alta competitività. Per il veneto parliamo del 17° podio in Coppa del Mondo, a -6 dalla leggenda Enrico Fabris, lo stesso dato nella storia del trio tricolore che ha raggiunto quota 17 top-3, ricordando il fatto che Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti siano i campioni del mondo in carica.