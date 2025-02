Speed skating, Italia seconda nel team pursuit a Milwaukee: si giocherà la Coppa del Mondo all’ultima gara

L’ultima giornata della quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating si apre con un bel podio dell’Italia: nel team pursuit maschile gli azzurri Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini, al Pettit National Ice Center di Milwaukee (USA), cedono soltanto ai padroni di casa statunitensi, con cui ora condividono il primo posto in classifica generale, prima dell’ultima gara di Heerenveen.

Il terzetto del Bel Paese, sceso in pista nell’ultima serie, con tutti i riferimenti degli avversari, cede nello scontro diretto ai padroni di casa degli Stati Uniti (Dawson/Cepuran/Lehman), che fanno gara di testa dall’inizio alla fine e vanno a vincere con il tempo di 3’38″19, infliggendo 1″10 alla formazione italiana.

Gli azzurri, campioni del mondo in carica nella specialità, centrano così il diciassettesimo podio, il quinto consecutivo, considerando anche i tre della passata stagione, sul circuito maggiore: l’Italia, virtualmente giù dal podio fino a due giri dal termine, risale nel finale e conquista la piazza d’onore proprio nei 200 metri finali con il crono di 3’39″29.

Il gradino più basso del podio, come accaduto a Nagano, nella prima gara stagionale, in cui l’Italia aveva invece vinto davanti agli USA, va alla Norvegia (Eitrem/Kongshaug/Engebråten) in 3’39″73, che si disunisce nel giro finale ma riesce comunque a difendere la terza piazza, a 1″54 dai vincitori, ed a 0″44 dagli azzurri.

Restano giù dal podio i Paesi Bassi (Huizinga/Snellink/Hoolwerf), quarti in 3’39″92, a 1″73 dagli USA, a 0″63 dall’Italia ed a soli 0″19 dal terzo posto. Molto più staccati gli altri due terzetti in gara in Division A: quinto il Giappone (Ichinohe/Tsuchiya/Sasaki) in 3’43″65, a 5″46, sesto il Canada (Weidemann/Howe/Bloemen) in 3’44″34, a 6″15.