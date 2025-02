Speed skating, a Milwaukee secondi posti per il team pursuit azzurro e per Francesca Lollobrigida nella mass start

Si chiude la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating, andata in scena al Pettit National Ice Center di Milwaukee, negli Stati Uniti: l’Italia nella terza giornata coglie i secondi posti nel team pursuit maschile di Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini e nella mass start femminile di Francesca Lollobrigida.

Nel team pursuit maschile vincono i padroni di casa degli Stati Uniti (Dawson/Cepuran/Lehman) con il tempo di 3’38″19, infliggendo 1″10 alla formazione italiana, composta da Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini, e 1″54 alla Norvegia (Eitrem/Kongshaug/Engebråten).

Nella mass start femminile la vittoria va alla neerlandese Marijke Groenewoud, che si impone in 8:26.92, andando a precedere l’azzurra Francesca Lollobrigida, seconda in 8:27.20, la quale brucia sulla linea del traguardo la statunitense Mia Manganello, terza in 8:27.35. Staccata Alice Marletti, che chiude in 8:32.92, ma è ottava in virtù dei 4 punti conquistati negli sprint intermedi.

Nella mass start maschile arriva la fuga, ed il neerlandese Jorrit Bergsma vince in 8:03.47, battendo in uno sprint a due il belga Indra Medard, secondo in 8:03.71, mentre il transalpino Mathieu Belloir riesce a resistere per un soffio alla rimonta del gruppo e chiude in terza posizione in 8:06.78. Ad un passo dal podio i due azzurri in gara: quinto Andrea Giovannini in 8:06.93, sesto Daniele Di Stefano in 8:07.34.

Nel team pursuit femminile affermazione dei Paesi Bassi (Beune/Rijpma-De Jong/Groenewoud) in 2:54.27, davanti al Giappone (Takagi/Horikawa/Sato), secondo a 1.55, ed agli Stati Uniti (Bowe/Manganello/Myers), terzi a 2.75. In Division B vince l’Italia di Francesca Lollobrigida, Alice Marletti ed Arianna Fontana, con il crono di 3:01.32.

Nella staffetta mista si impongono i Paesi Bassi (Dijs/Daleman), primi in 2:56.59, davanti al Canada (Johnson/Blondin), secondo in 2:58.01, a 1.42, con i nordamericani che bruciano al fotofinish la Norvegia (Magnussen/Samsonsen), terza in 2:58.02, a 1.43. Ottava piazza per l’Italia di Riccardo Lorello e Serena Pergher in 3:01.37, a 4.81.

Nei 500 metri femminili la neerlandese Femke Kok ritocca il record della pista fatto segnare ieri in 37.11, abbassandolo a 37.02, superando la statunitense Erin Jackson, seconda a 0.43, mentre completa il podio la polacca Andżelika Wójcik, terza a 0.45. Decima posizione per Serena Pergher in 37.98, a 0.96, mentre in Division B si classifica terza Giorgia Aiello, che lima un decimo al primato personale e chiude con il crono di 38.60.

Nei 500 metri maschili si impone il nipponico Tatsuya Shinhama in 34.14, con l’asiatico che riesce a battere il padrone di casa statunitense Jordan Stolz, secondo a 0.05, con il canadese Laurent Dubreuil terzo a 0.21. In Division B si classifica 11° David Bosa in 35.34.