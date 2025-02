Speed skating, Francesca Lollobrigida seconda nella Mass Start a Tomaszów Mazowiecki!

Francesca Lollobrigida ancora protagonista nella penultima tappa della Coppa del Mondo di speed skating a Tomaszów Mazowiecki. Sull’anello di ghiaccio polacco, la pattinatrice tricolore ha ottenuto il secondo posto nella Mass Start, confermando il suo ottimo stato di forma, tenuto conto del secondo podio in questo appuntamento dopo la terza piazza di ieri nei 3000 metri.

L’azzurra è stata autrice di una condotta molto intelligente, in marcatura dell’olandese Marijke Groenewoud fino alla volata dell’ultimo giro, ad assegnare i punti “pesanti”. L’atleta nostrana ha cercato di venir fuori all’esterno dell’ultima curva, dovendosi inchinare solo all’incedere dell’oranje, replicando un po’ lo stesso scenario che si era verificato nella tappa precedente a Milwaukee (USA).

Groenewoud vittoriosa col crono di 8:20.34 a precedere Lollobrigida (8:20.48) e la canadese Ivanie Blondin (8:20.79). Quarto successo stagionale per la neerlandese, leader nella classifica di specialità con 280 punti a un round dalla conclusione. Francesca è quarta con 199. Per la nostra portacolori parliamo del quinto podio in Coppa del Mondo quest’anno, eguagliando il primato personale di podi nella stessa stagione.

Un bottino di piazzamenti nella top-3 che ora ammonta a 23 in carriera, come Enrico Fabris, con la seguente distribuzione: Mass Start – 17; 3000 metri – 5; 1500 metri -1. Nazionale italiana che grazie a questo risultato è salita a quota 14 podi nel massimo circuito internazionale in quest’annata. Tornando alla gara odierna, ventesima posizione per Alice Marletti.