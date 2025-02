Speed skating, Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini sul podio a Tomaszów Mazowiecki

La Nazionale italiana di speed skating ha concluso con altri due podi la penultima tappa della Coppa del Mondo. Sull’anello di ghiaccio di Tomaszow Mazowiecki (Polonia), la selezione del Bel Paese ha portato a quattro i piazzamenti nelle prime tre posizioni in questo appuntamento e a 15 il totale a livello stagionale nel massimo circuito internazionale.

Dopo il secondo posto di Davide Ghiotto nei 5000 e il terzo di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di ieri, la trentaquattrenne laziale ha replicato quest’oggi, andandosi a prendere una piazza d’onore di prestigio nella Mass Start. Esattamente come era accaduto nella tappa precedente a Milwaukee (USA), è stata l’olandese Marijke Groenewoud, dominatrice del format, a prevalere davanti a Francesca. Il podio è stato completato dalla canadese Ivanie Blondin. L’altra azzurra Alice Marletti ha concluso 20ª.

L’altro podio tricolore è stato firmato nella medesima specialità da Andrea Giovannini. Il 31enne trentino ha conquistato la prima top-3 della stagione, distinguendosi allo sprint immediatamente alle spalle del coreano Seung-Hoon Lee e dell’olandese Bart Hoolwerf. L’altro italiano in gara, Daniele Di Stefano, si è classificato 14°.

Per quanto concerne i 500 metri odierni, Serena Pergher ha ottenuto il 12° tempo di 38.44, mentre nella Division-B della medesima distanza Giorgia Aiello ha chiuso settima in 39.10. Sul versante maschile, David Bosa ha raccolto un 15° posto nel raggruppamento cadetto in 35.88.

Da segnalare, a livello assoluto, la “sconfitta” di Jordan Stolz su questa distanza. Il fuoriclasse americano si è classificato quinto (34.84), nella prova vinta dal kazako Yevgeniy Koshkin (34.52). Per Stolz, comunque, il tassametro segna 17 vittorie su 19 gare a cui ha preso parte in quest’annata, primo uomo a collezionare almeno 10 affermazioni su tre distanze diverse, mettendo insieme 500 metri, 1.000 metri e 1.500 metri. Sono 31 i successi in Coppa del Mondo in totale. Settimana prossima, la Coppa del Mondo di volgerà lo sguardo all’atto conclusivo. Si gareggerà a Heerenveen, in Olanda, da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo.