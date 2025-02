Speed skating, Andrea Giovannini si prende il podio allo sprint nella Mass Start a Tomaszów Mazowiecki

Andrea Giovannini si è unito al festival dei podi della Nazionale italiana di speed skating in questo penultimo appuntamento della Coppa del Mondo a Tomaszów Mazowiecki. Sull’anello di ghiaccio polacco, l’azzurro ha conquistato il terzo posto nella Mass Start, trovando lo spunto allo sprint per artigliare la sua prima top-3 stagionale.

Una gara molto tattica in cui non c’è stato spazio per alcuna sortita da lontano, in attesa dello sprint dell’ultimo giro a decidere le sorti della sfida. Giovannini è riuscito in uscita dall’ultima curva ad andare in progressione e a completare la volata in 7:48.57, preceduto dal sudcoreano Seung-Hoon Lee (7:48.05) e dall’olandese Bart Hoolwerf (7:48.51).

Un riscontro che rilancia le quotazioni del trentino in vista dei Mondiali su singole distanze ad Hamar (Norvegia), dove si andrà a caccia delle medaglie in questa particolare specialità. Niente da fare, invece, per Daniele Di Stefano che ha concluso in quattordicesima posizione con poche energie nelle gambe.

Grazie a questo riscontro, il Bel Paese ha portato a 15 i podi in totale in questa stagione nel massimo circuito internazionale del pattinaggio di velocità pista lunga e il record di 16 top-3 è nel mirino della formazione guidata dal direttore tecnico, Maurizio Marchetto.