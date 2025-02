Speed skating, Francesca Lollobrigida scatenata a Milwuakee! Azzurra sul podio anche nei 1500 metri

Una Francesca Lollobrigida letteralmente scatenata sull’anello di ghiaccio di Milwaukee, tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Dopo aver ottenuto il successo ieri nei 3000 metri femminili, l’azzurra è andata a prendersi il podio anche nei 1500, giungendo terza in questa specialità e conquistando per la prima volta in carriera la top-3 nel massimo circuito internazionale.

Fino a questo momento, infatti, l’atleta di Frascati aveva totalizzato 19 podi: 15 nelle Mass Start e 4 nei 3 km. Il n.20 quindi ha un valore molto particolare a livello individuale. Una prova in cui Francesca ha cambiato letteralmente marcia negli ultimi due giri, avvicinando il proprio primato italiano di 1:52.23 e stampando il tempo di 1:52.92. Lollobrigida è stata la prima, in questo senso, a migliorare il primato della pista di Brittany Bowe di 1:53.50 del 2015.

Un crono ulteriormente abbassato, poi, dall’olandese Joy Beune (1:52.11) e dalla giapponese Miho Takagi (1:52.82), che hanno spinto fino alla fine con grandissima determinazione per battere il tempo della nostra portacolori. A completare la top-5 sono state la norvegese Ragne Wiklund (1:53.81) e la cinese Binyu Yang (1:53.98 personale).

Una prestazione, quindi, molto significativa per Lollobrigida che può guardare con grande fiducia all’ultimo giorno di gare, dove sarà protagonista nella Mass Start e ancor di più pensando ai Mondiali di scena ad Hamar (Norvegia), sulle singole distanze, dal 13 al 16 marzo.