Sonego-Van Assche, ATP Marsiglia 2025: programma, orario, tv, streaming

Dopo una giornata di riposo, Lorenzo Sonego tornerà in campo domani pomeriggio contro Luca Van Assche negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Marsiglia 2025. Il tennista piemontese vuole proseguire il trend positivo di inizio stagione, poche settimane dopo aver raggiunto i quarti agli Australian Open centrando il miglior risultato della carriera in uno Slam.

L’azzurro, accreditato della settima testa di serie, ha superato al debutto l’olandese Botic Van de Zandschulp per 6-3 al terzo e sarà sicuramente favorito contro il padrone di casa transalpino, ripescato in extremis per il main draw dopo aver perso al secondo turno delle qualificazioni. Van Assche ha poi avuto il merito di sfruttare l’occasione, battendo al tie-break del terzo set il connazionale più quotato Benjamin Bonzi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Van Assche, valevole come secondo turno dell’ATP Marsiglia 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-VAN ASSCHE MARSIGLIA 2025

Martedì 12 febbraio

Campo centrale – Inizio alle ore 11.30

K. Majchrzak/S. Walkow vs S. Gille/J. Zielinski

A seguire, non prima delle ore 13.30

H. Mayot vs P. Herbert (Q)

A seguire

L. Sonego (7) vs L. Van Assche (LL)

PROGRAMMA SONEGO-VAN ASSCHE MARSIGLIA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.