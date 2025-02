Sonego n.3 d’Italia nel ranking ATP? Possibile sorpasso su Berrettini: gli scenari a Marsiglia

Lorenzo Sonego ha esordito con una brillante vittoria al torneo ATP 250 di Marsiglia, imponendosi in tre set contro il solido olandese Botic van de Zandschulp e meritandosi così di proseguire la propria avventura sul cemento della località francese. Il piemontese ha avuto la meglio con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3 e si è qualificato agli ottavi di finale, dove affronterà il vincente del derby transalpino tra Luca Van Assche e Benjamin Bonzi.

Il 29enne, capace di raggiungere i quarti di finale agli Australian Open e poi eliminato da Holger Rune ai sedicesimi dell’ATP 500 di Rotterdam, occupa il 35mo posto nel ranking ATP con 1.376 punti all’attivo ed è sempre più vicino a Matteo Berrettini (numero 33 del mondo con 1.430 punti). Lorenzo Sonego potrebbe diventare il numero 3 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner (primo nella graduatoria internazionale) e Lorenzo Musetti (sedicesimo e impegnato all’ATP 500 di Buenos Aires).

Cosa deve fare Lorenzo Sonego per operare il sorpasso ai danni di Berrettini? Servirebbe spingersi fino alle semifinali a Marsiglia: in quel caso, infatti, l’azzurro si isserebbe a quota 1.451 punti e sopravanzerebbe il romano. Raggiungendo i quarti, invece, si fermerebbe a 1.401 punti e dunque resterebbe in scia al finalista di Wimbledon 2021. E se dovesse andare meglio? 1.516 con la finale e 1.601 con la vittoria.

Il piemontese dovrà comunque stare attento a quello che succederà alle sue spalle: Flavio Cobolli è 37mo con 1.345 punti e non gioca questa settimana, ma Matteo Arnaldi è 38mo con 1.340 punti ed è impegnato all’ATP 250 di Delray Beach (1.380 punti con i quarti, 1.430 punti con la semifinale, 1.495 con la finale, 1.580 con la vittoria).

RANKING ATP LORENZO SONEGO

Ranking ATP al 10 febbraio: 35mo con 1.376 punti.

Ranking ATP virtuale con gli ottavi a Marsiglia: 35mo con 1.376 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Marsiglia: 34mo con 1.401 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Marsiglia: 33mo con 1.451 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Marsiglia: 31mo con 1.516 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Marsiglia: 30mo con 1.601 punti.