Sci di fondo: Finlandia vincente a Cogne nella team sprint femminile, Italia appena fuori dai primi 10 posti

Finlandia I vince la team sprint femminile a tecnica classica di Cogne valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025. Il duo formato da Kerttu Niskanen e Jasmi Joensuu non fa sconti soprattutto nel finale, con un tempo conclusivo che è di 19’04″5 per ribadire una superiorità già emersa in modo chiaro nella mattina.

Gara che, come sempre, non vive praticamente di nulla nella sua prima metà e si accende soltanto nella seconda, quando a spingere sull’acceleratore sono soprattutto le selezioni nordiche che provano a mettere un segno importante sulla questione.

Chi, però, prova a beffare tutte in anticipo è Gimmler per la Germania, che nel finale di quinto giro esce dal gruppo di testa e si procura tre secondi di vantaggio consegnati a Rydzek, mentre Joensuu dietro di lei fa di tutto per effettuare il recupero. Tentativo riuscito, così arriva un finale nel quale proprio Joensuu se ne va e non deve nemmeno sprintare: alle spalle Dahlqvist che beffa Rydzek.

Svezia I (Johanna Hagstroem, Maja Dahlqvist) è dunque al secondo posto con 9 decimi di ritardo, seguita a 1″2 da Germania I (Laura Gimmler, Coletta Rydzek). Giù dal podio Norvegia II e I, con 1″7 di ritardo e in questo ordine, nonché con Elena Rise Johnsen/Hedda Bakkemo in grado di precedere Hedda Oestberg Amundsen/Lotta Udnes Weng.

Completano la top ten Germania II a 7″4 (Katharina Hennig, Lisa Lohmann), Finlandia II a 10″9 (Krista Parmakoski, Jasmin Kahara), Svizzera a 14″ (Anja Weber, Alina Meier), Cechia a 18″1 (Katerina Janatova, Barbora Antosova) e Svezia II a 19″3 (Sofia Henriksson, Moa Lundgren). Italia I, l’unica delle due squadre azzurre entrate in finale, con Caterina Ganz e Federica Cassol regge finché può, ma è 11° posto a 22″2.