Sci di fondo, Caterina Ganz 12ma nella sprint tc di Cogne. Fuori ai quarti tutti gli altri azzurri

Si rivela avara di soddisfazioni per l’Italia la sprint in tecnica classica di Cogne, in Val d’Aosta, valida per l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: l’unica azzurra ad approdare in semifinale è Caterina Ganz, poi 12ma.

Escono ai quarti Federica Cassol, 13ma, Giacomo Gabrielli, 14°, Federico Pellegrino, 15°, Michael Hellweger, 27°, e Simone Mocellini, 28°. Successi della svedese Maja Dahlqvist tra le donne e di

Nella finale femminile si impone nettamente la svedese Maja Dahlqvist, prima in 3’03″87, che distanzia l’elvetica Nadine Faehndrich, seconda a 0″94, e la tedesca Laura Gimmler, terza a 1″25. Quarta la norvegese Lotta Udnes Weng, a 3″57, quinta l’altra norvegese Ane Appelkvist Stenseth a 15″24, sesta la teutonica Coletta Rydzek a 16″93.

In casa Italia, invece, esce di scena in semifinale Caterina Ganz, che dopo aver superato il primo turno, col secondo posto nella quarta heat, nel penultimo atto chiude sesta ed ultima nella seconda serie e 12ma assoluta, mentre viene eliminata ai quarti Federica Cassol, terza nella seconda batteria e 13ma nel complesso.

Nella finale maschile si registra la tripletta norvegese con Erik Valnes primo in 2’37″60, davanti ai connazionali Ansgar Evensen, secondo a 0″72, ed Even Northug, terzo a 1″19. Quarta piazza per il transalpino Richard Jouve a 4″39, davanti all’altro francese Lucas Chanavat, quinto a 4″61, ed allo svedese Edvin Anger, sesto a 5″00.

Vengono eliminati nei quarti di finale tutti gli italiani: 14° Giacomo Gabrielli, terzo nella sesta serie, 15° Federico Pellegrino, terzo nella quarta batteria, 27° Michael Hellweger, sesto nella quinta heat, e 28° Simone Mocellini, sesto nella prima serie.