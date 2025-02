Sci di fondo, Federico Pellegrino brillante in qualificazione nella sprint dei Mondiali. Eliminati gli altri azzurri

Un convincente Federico Pellegrino supera in scioltezza le qualificazioni per la sprint a tecnica libera che apre il programma dei Campionati Mondiali di Trondheim 2025 e si candida ad un ruolo da protagonista nella bagarre per un posto sul podio verso le fasi finali della competizione, in programma a partire dalle ore 13.00 con le batterie dei quarti.

La stella dello sci di fondo italiano ha chiuso il turno di qualificazione al quarto posto con un distacco di 1.97 dal miglior tempo assoluto siglato dal fenomenale padrone di casa norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, favorito d’obbligo per la medaglia d’oro. Il 34enne valdostano si è inserito subito alle spalle del colosso svedese Edvin Anger (2° a 1.10 dal leader) e del quotato svizzero Valerio Grond (3° a 1.96 dalla vetta).

Completano il quadro dei primi dieci lo statunitense Ben Ogden (5° a 2.99), il francese Lucas Chanavat (6° a 3.53), il tedesco Jan Stoelben (7° a 4.05), il transalpino Jules Chappaz (8° a 4.92), il finlandese Lauri Vuorinen (9° a 5.00) ed il norvegese Ansgar Evensen (10° a 5.03).

Fuori dalla top30 ed eliminati gli altri tre azzurri al via: 35° Davide Graz a 10.11 (e a soli 51 centesimi dall’ultimo posto utile per la qualificazione), 42° Giovanni Ticcò a 11.37 e 44° Martino Carollo a 11.85. L’attesa adesso è tutta per Pellegrino, all’ultima sprint iridata della carriera e con l’obiettivo di conquistare la sua terza medaglia ai Mondiali nel format dopo l’oro di Lahti 2017 e l’argento di Seefeld 2019.