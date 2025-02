Sci di fondo: Sundling devastante in qualificazione nella sprint dei Mondiali, Federica Cassol entra nelle 30

Si è chiusa la qualificazione della sprint a tecnica libera dei Mondiali di Trondheim: di fatto, ci sono i primi grandi verdetti dello sci di fondo iridato. E chi si presenta con il turbo innestato è Jonna Sundling, che con il suo 2’56″17 rifila distacchi pesantissimi a tutte le avversarie. Un po’ come a dire: “Io sono qui e in forma, vedete voi cosa fare”.

Non solo Sundling è l’unica a scendere sotto i 3 minuti, ma, come si diceva, i divari sono un po’ come quelli che occasionalmente al maschile si vedono per Klaebo. La seconda, la svizzera Nadine Faehndrich, paga 6″49, mentre è terza la norvegese Kristine Stavaas Skistad, con un ritardo di 6″77.

Quarta posizione ancora in quota Svezia per Johanna Hagstroem, a 7″27 e con sei centesimi di vantaggio sulla finlandese Jasmi Joensuu. Sesta, con un vento di novità, l’andorrana Gina del Rio a 8″08, davanti alle norge Julie Myhre e Mathilde Myhrvold a 8″79 e 8″84 rispettivamente. Chiudono la top ten la tedesca Coletta Rydzek a 9″02 e la finlandese Jasmin Kahara a 9″56.

In casa Italia solo due le presenze, ma una di esse porta il tricolore nella fase a eliminazione diretta. Federica Cassol chiude con il 23° tempo a 14″43 e riesce a ottenere la qualificazione, anche davanti a Jessie Diggins che chiude a 15″44 col 26° tempo (ma non è questa la gara su cui fa affidamento l’americana, per buona misura). Fuori invece Nadine Laurent, che chiude al 36° posto con 18″43 di ritardo e 2″20 da Rosie Brennan, con l’USA a possedere l’ultimo tempo disponibile per la qualificazione.