Sci di fondo, Mondiali Trondheim 2025. ‘Identikit’ Sprint Maschile. Federico Pellegrino sogna la terza medaglia

Nello sci di fondo, il secondo dei dodici titoli assegnati ai Mondiali di Trondheim sarà quello della Sprint maschile. La gara avrà luogo giovedì 27 febbraio e incoronerà un Campione del Mondo per la XIII volta. Infatti, la competizione è stata inserita nel programma della manifestazione iridata a partire dal 2001.

In questo 2025 si gareggerà a skating, dinamica già verificatasi nel 2001, 2003, 2009, 2011, 2017 e 2019. Le altre edizioni si sono viceversa disputate in alternato, nel rispetto dell’alternanza della tecnica negli appuntamenti con medaglie in palio (Giochi olimpici compresi).

A oggi, dieci diversi atleti, provenienti da quattro differenti nazioni, hanno saputo vincere la Sprint mondiale. Fra di essi c’è anche un italiano, Federico Pellegrino, trionfatore nel 2017. Il primatista in tema di successi è, invece, il norvegese Johannes Høsflot Klæbo, impostosi per 3 volte.

SPRINT MASCHILE, ALBO D’ORO MONDIALI

2001 ° – HETLAND Tor Arne (NOR)

2003 ° – FREDRIKSSON Thobias (SWE)

2005 * – ROTCHEV Vassili (RUS)

2007 * – SVARTEDAL Jens Arne (NOR)

2009 ° – HATTESTAD Ola Vigen (NOR)

2011 ° – HELLNER Marcus (SWE)

2013 * – KRIUKOV Nikita (RUS)

2015 * – NORTHUG Petter (NOR)

2017 ° – PELLEGRINO Federico (ITA)

2019 ° – KLÆBO Johannes H. (NOR)

2021 * – KLÆBO Johannes H. (NOR)

2023 * – KLÆBO Johannes H. (NOR)

° Skating / * Alternato

MEDAGLIERE DIVISO PER NAZIONE

20 (7-7-6) – NORVEGIA

5 (2-1-2) – SVEZIA

5 (2-1-2) – RUSSIA

3 (1-2-0) – ITALIA

2 (0-1-1) – CANADA

1 (0-0-1) – FRANCIA

LE MEDAGLIE ITALIANE

2001 – ARGENTO, ZORZI Cristian

2017 – ORO, PELLEGRINO Federico

2019 – ARGENTO, PELLEGRINO Federico

L’ULTIMA GARA IRIDATA SI E’ DISPUTATA A…

Planica 2023

1) KLÆBO Johannes H. (NOR)

2) GOLBERG Pål (NOR)

3) CHAPPAZ Jules (FRA)

SPRINT MASCHILE SKATING, INVERNO 2024-25, TUTTI I PODI

Lillehammer

1. KLÆBO Johannes Høsflot (NOR)

2. NORTHUG Even (NOR)

3. PELLEGRINO Federico (ITA)

Davos

1. KLÆBO Johannes Høsflot (NOR)

2. CHANAVAT Lucas (FRA)

3. VALNES Erik (NOR)

Dobbiaco

1. KLÆBO Johannes Høsflot (NOR)

2. CHANAVAT Lucas (FRA)

3. RIEBLI Janik (SUI)

Engadina

1. KLÆBO Johannes Høsflot (NOR)

2. ANGER Edvin (SWE)

3. CHANAVAT Lucas (FRA)

TUTTI I PIAZZAMENTI DEGLI AZZURRI NEL 2024-25

PELLEGRINO: 3° – QF – SF – 6§

HELLWEGER Michael: QF – QF – QF – QF

CAROLLO Martino: x – QF – QF – x

GRAZ Davide: DNQ – DNQ – QF – QF

DAPRA’ Simone: DNQ – B – QF – QF

TICCO Giovanni: x – DNQ – QF – QF

GABRIELLI Giacomo: x – DNQ – QF – QF

N.B. : la “x” indica assenza