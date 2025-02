Sci alpino, rinviata la partenza della prima prova cronometrata della discesa di Crans Montana

Inizia con un rinvio la ripresa della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025: la prima prova cronometrata della discesa maschile in programma a Crans Montana (Svizzera), infatti, è stata spostata dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

La prova della discesa in programma sabato 22 alle ore 10.00 è prevista sulla pista denominata “Mont Lachaux”, e sarà seguita da quella di domani, venerdì 21 febbraio (ancora alle ore 10.00), l’ultima prima della gara. Domenica 23, alle ore 10.30, la tappa si chiuderà con il superG.

In classifica generale Marco Odermatt guida con 1066 punti contro i 746 di Henrik Kristoffersen ed i 637 di Loic Meillard. Nella graduatoria di specialità comanda sempre Marco Odermatt, con 365 punti, contro i 272 di Franjo von Allmen ed i 217 di Miha Hrobat.

In casa Italia saranno protagonisti Dominik Paris e Mattia Casse, ma nelle prove cronometrate saranno al via anche Florian Schieder, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca e Giovanni Franzoni, che si contenderanno gli altri pettorali azzurri a disposizione per la gara.